Final Fantasy X-3: la sceneggiatura è pronta, capitolo in arrivo?

In una recente intervista con Famitsu, alcuni importanti esponenti di Square Enix hanno confermato l’esistenza di una sceneggiatura pronta per Final Fantasy X-3

Square Enix è attualmente al lavoro su Final Fantasy VII Remake Parte 2 (nome ancora ufficioso) e, ovviamente, non ha grandi progetti in cantiere per quel che ne sappiamo. Certo, manca poco all’uscita di Neo The World Ends With You, è recentemente uscito Legend of Mana HD Remastered e da poco è stato annunciato Dragon Quest XII, quindi di carne al fuoco ne ha davvero tanta. La serie di Final Fantasy è però per ora concentrata sulla seconda parte del Remake, di cui ancora non si ha una data d’uscita ufficiale né dettagli rilevanti. In una recente intervista a Famitsu, però, Tetsuya Nomura e Kazushige Nojima hanno ritirato fuori un capitolo della serie che ormai tutti consideravamo sorpassato, nonostante l’uscita qualche anno fa della versione HD Remastered di entrambi i titoli che lo compongono. Sì, stiamo parlando di Final Fantasy X.

Famitsu ha infatti fatto una “chiacchierata” con Nojima e Nomura, rispettivamente character designer e scenario writer dell’originale Final Fantasy X. I due hanno confermato di avere fra le mani, da molto tempo in realtà, la sceneggiatura completa per un terzo capitolo, successivo a X-2, e che c’è una piccola possibilità che questa possa poi tradursi in un titolo completo. Famitsu ha raggiunto anche Toriyama, lead director di Final Fantasy X, che ha affermato semplicemente che niente di tutto ciò accadrà finché ci sarà Final Fantasy VII Remake Parte 2. Poi… chi lo sa.

La sceneggiatura di Final Fantasy X-3 esiste: la parola a Nomura, Nijima e Toriyama

Nomura avrebbe affermato quanto segue:

Se dovessimo mai creare [Final Fantasy] X-3, abbiamo una sinossi scritta da Nojima-san. È rimasta silente, ma la sceneggiatura esiste davvero. Tetsuya Nomura

Le parole di Nojima invece sono state:

Ho avuto l’opportunità di lavorare con persone che sono entrati nell’industria del gaming con Final Fantasy VII. Quella fase è ora passata e in questo momento mi affiancano persone entrate dopo aver giocato Final Fantasy X. Kazushige Nojima

Infine, Toriyama ha affermato:

Le possibilità non sono zero. Ora però non siamo in un momento in cui se ne può discutere, almeno fino a quando non avremo finito di produrre Final Fantasy VII Remake. Motomu Toriyama

Insomma, una sceneggiatura di Final Fantasy X-3 esiste davvero e che lo vogliate o no potrebbe vedere la luce un giorno. Che cosa ne pensate del titolo di Square Enix? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!