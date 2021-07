Fall Guys: Ultimate Knockout, svelato il tema della Stagione 5!

Continua il successo di Fall Guys, che si appresta a far entrare tutti i videogiocatori nella stagione 5 trasportandoli, per l’occasione, nel profondo della giungla

Il 2020 è stato un anno catastrofico per chiunque, ammettiamolo. Sia per chi ha fortunatamente potuto e dovuto, nonostante il delirio generale, continuare a lavorare sia per chi, invece, ha perso il lavoro ed è dovuto rimanere a casa per mesi e mesi. Un lungo periodo rinchiusi in quattro mura che si son fatte sempre più oppressive col passare del tempo e che, per quel che riguarda almeno gli appassionati di videogiochi, sono state alleggerite da titoli come Animal Crossing: New Horizons o Fall Guys: Ultimate Knockout. Perché ammettiamolo, parte del successo del titolo di Mediatonic e Devolver Digital è dovuto proprio alla spensieratezza e al divertimento che trasmette ogni partita… salvo poi perdere in finale per qualche centesimo di secondo.

Dopo una quarta stagione ambientata “nel futuro” e qualche rumor che voleva vedere arrivare costumi per i nostri Guys dedicati al brand PlayStation, nelle scorse ore è stata invece confermata l’ambientazione della Stagione 5. Prima rumoreggiato, poi confermato dalla stessa Mediatonic tramite il profilo ufficiale di Twitter di Fall Guys, il tema della prossima stagione è quel che avete potuto già leggere nel sottotitolo di questo articolo. Zaino in spalla e preparatevi ad entrare nella giungla!

Wow… You solved #BigJigsawus in 1 hour and 12 minutes… The theme for Season 5 is JUNGLE ADVENTURE Here's the finished puzzle! pic.twitter.com/i23A0lie14 — Fall Guys 🔜 Season 5 👑 (@FallGuysGame) July 13, 2021

Fall Guys: la Stagione 5 si sta preparando, e voi siete pronti?

Verranno sicuramente aggiunti ulteriori livelli e giochi, così come fatto con le scorse stagioni, mentre altri saranno riedizioni di quelli già presenti nel titolo. Sarà interessante anche scoprire quali costumi verranno aggiunti e quali altre idee hanno avuto gli sviluppatori per riavvicinare anche chi, col tempo, si è lentamente allontanato dal titolo. Staremo a vedere!

La Stagione 5 di Fall Guys non ha ancora una data ufficiale di rilascio, ma considerando quanto Mediatonic tiene ad aggiornare i suoi utenti lo scopriremo a breve. Voi che cosa ne pensate di Fall Guys? Ci state ancora giocando? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!