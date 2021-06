Anteprima NEO: The World Ends With You, le nostre prime impressioni!

Vista l’uscita della demo su PlayStation 4 e Nintendo Switch degli scorsi giorni, abbiamo approfittato dell’occasione per darvi le nostre prime impressioni su NEO: The World Ends With You con questa corposa anteprima

Tetsuya Nomura. C’è chi lo ama e chi lo odia, chi ne apprezza il lavoro e lo stile, chi invece vorrebbe gettarsi in terra a piangere ogni volta che ne legge il nome dietro a un progetto. Ammettiamo che sia un uomo alquanto imprevedibile e generalmente molto singolare, ma è anche indubbio che abbia un innato talento e uno stile molto impattante. Lo abbiamo visto recentemente a lavoro su Final Fantasy VII Remake, ma la sua collaborazione con Square Enix è ormai ventennale e sempre molto legata alla serie di Final Fantasy e di Kingdom Hearts. C’è un gioco, però, di cui poco si parla e che meriterebbe veramente molto più spazio nel pubblico più mainstream. Parliamo di The World Ends With You.

TWEWY is back!

Il primo capitolo è originariamente uscito su Nintendo DS nel lontano 2007, per poi ricevere, nel 2018, una rimasterizzazione (comprendente un nuovo epilogo) per Nintendo Switch dal titolo The World Ends With You: Final Remix. Da allora, i fan del brand hanno sperato incessantemente per l’annuncio di un sequel o di una qualsiasi novità riguardo il franchise, al di fuori dell’apparizione dei protagonisti in Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance. Alla fine di novembre 2020 è giunta finalmente la buona notizia: Neo The World Ends With You esiste, uscirà il prossimo 27 luglio e negli scorsi giorni ne è stata rilasciata una demo su PlayStation 4 e Nintendo Switch, demo da cui parte questa nostra anteprima!

Il Gioco dei Demoni – Anteprima NEO: The World Ends With You

La demo ci ha permesso di vivere i primi due giorni del nuovo Gioco dei Demoni che Square Enix ha messo in atto per questo sequel tanto atteso. La storia ci mette nei panni di Rindo e Fret, due protagonisti che per molti versi ci hanno ricordato Neku e Shiki del primo capitolo, seppur in questo caso si parta da un rapporto d’amicizia ben rodato e solido. Sono passati tre anni dalla fine del primo capitolo e, mentre i due ragazzi attraversano lo “Scramble”, l’affollatissimo e trafficatissimo incrocio iconico di Shibuya, si ritrovano improvvisamente teletrasportati nel Piano Surreale.

Posto ad un livello completamente diverso rispetto a quello Reale, su questo Piano si svolge il Gioco dei Demoni, una competizione lunga sette giorni in cui le squadre partecipanti devono accumulare punti portando a termine compiti diversi per ogni giornata e, in particolare, devono cercare di sopravvivere. Le prime battute di gioco, caratterizzate principalmente da dialoghi e qualche cinematica particolarmente ispirata, servono a farci velocemente immedesimare in questa “nuova” Shibuya.

NEO Shibuya – Anteprima NEO: The World Ends With You

Sebbene infatti l’ambientazione sia praticamente la stessa, il popolare quartiere risulterà essere completamente diverso anche per i fan del primo capitolo. Il primo aspetto principale che denota questa differenza è dato dalle persone che la abitano. Tanti saranno i volti già noti, di cui non vogliamo parlarvi per non rovinarvi l’effetto sorpresa (anche se, se avete già visto qualche trailer, saprete già bene di chi stiamo parlando), ma altrettanti saranno quelli nuovi e, da quel che abbiamo potuto notare, sono tutti ben caratterizzati e riconoscibili.

Il secondo motivo fondamentale per cui questa “nuova” Shibuya è diametralmente diversa rispetto a quella del primo The World Ends With You è piuttosto semplice. Rispetto al prequel, infatti, ora il quartiere è completamente esplorabile in 3D, in tutte le più popolari strade e i trafficatissimi edifici dei centri commerciali. L’impressione, quindi, è quella di ritrovare una vecchia amica dopo tanti anni: cambiata, mutata, ma sempre riconoscibile e familiare. Esplorare le varie strade con la telecamera fissa, che regala scorci davvero pazzeschi, è una vera e propria gioia per gli occhi complice anche un comparto artistico superiore alla media.

Eccolo qua – Anteprima NEO: The World Ends With You

Ed è qui che entra in gioco proprio lui, Tetsuya Nomura, che anche in questo caso si è fatto carico del design dell’intero gioco. Se Shibuya è eccezionalmente evocativa, piena di street e pop art, anche se rivalutata in chiave più moderna rispetto al primo capitolo, a far da padroni sono, ancora una volta, i design dei vari personaggi (e perché no, anche dei Rumori, i nostri nemici principali). Unici, “brandizzati” e terribilmente iconici, i modelli sono dettagliatissimi, sia per quel che riguarda gli sprite dei dialoghi, sia per quelli 3D. L’unica cosa che abbiamo potuto notare di stonato, a livello grafico, è il motore di gioco un po’ vetusto ormai e che mette in luce, insieme all’enorme quantità di stile, un po’ pochi poligoni.

Questo piccolo deficit però è già semplice da spiegare, anche in questa prima anteprima: da una parte abbiamo un budget sicuramente non paragonabile a quello di Kingdom Hearts III o al già citato Final Fantasy VII Remake. Dall’altra, la nostra prova per l’anteprima è avvenuta su una PlayStation 4, ma vi ricordiamo che Neo The World Ends With You uscirà anche su Nintendo Switch.

Niente più touch – Anteprima NEO: The World Ends With You

Abbandonato lo stilo del Nintendo DS, abbandonati i comandi touch e i sensori di movimento di Nintendo Switch, come funziona a livello di gameplay Neo The World Ends With You? Niente di più semplice, col controller. Rindo è accompagnato da due compagni di squadra nella demo, ma immaginiamo che si arriverà a un party di quattro nel gioco completo. A ciascun membro può essere assegnata una sola spilla, per lo meno da quel che abbiamo potuto apprezzare in questa versione di prova, e ogni spilla verrà assegnata a uno specifico tasto del controller. Il resto è button smashing.

Così come nel primo capitolo, ogni spilla avrà un tempo di ricarica una volta utilizzata per intero. Sarà quindi importante concatenare al meglio le combo, fondamentali in questo sequel, per innalzare la barra del Groove posta in alto nello schermo e che, una volta raggiunto il 100%, ci permetterà di rilasciare un attacco devastante. Il tutto è rapido, veloce e concentrato, niente affatto confusionario, ma forse un po’ troppo semplice. Dobbiamo ammettere infatti che, sebbene i comandi di The World Ends With You: Final Remix ci abbiano ai tempi lasciati con l’amaro in bocca e che niente batterà mai la versione per Nintendo DS, il “NEO” gameplay ci è sembrato fin troppo semplificato e devoto allo sbattere le dita sul controller per sciogliere i vari nemici.

Boss e soundtrack? – Anteprima NEO: The World Ends With You

Anche i boss non ci sono sembrati particolarmente ostici a difficoltà Normale, sebbene stiamo comunque parlando dei primi due capitoli di gioco. Inoltre, anche in questo caso, è possibile innalzare il livello di difficoltà dall’apposito menu, così come regolare il livello dei personaggi per aumentare e diminuire il drop rate. Insomma, così come per il primo capitolo, le possibilità di personalizzazione offerte dal gioco sono indubbiamente tante. Bisognerà solo capire se e come Square Enix ha deciso di sfruttarle, per donare nuova linfa vitale al titolo senza stare a snaturare troppo l’ottima idea di base.

Una piccola menzione alla soundtrack, erede spirituale del primo capitolo di The World Ends With You, ma che non riesce decisamente a tenere il passo. Pur spaziando sapientemente dal metal al rock, passando per il pop e l’hip hop, per ora ci è sembrata un’accozzaglia di tracce remixate del prequel e di nuove tracce non particolarmente ispirate. Siamo dunque rimasti lievemente delusi sotto questo versante, ma certo è che, così come per tutti gli altri aspetti del gioco, ci riserviamo il diritto di cambiare drasticamente idea in sede di recensione.

Attendiamo

Al termine di questa nostra anteprima dedicata a Neo The World Ends With You e al netto di queste prime due orette di gioco, ci possiamo definire particolarmente soddisfatti dai passi avanti che Square Enix sembra aver fatto col brand. Il sistema di combattimento non ci convince appieno e sembra, in generale, completamente devoto al button smashing, ma stiamo comunque parlando di impressioni fin troppo iniziali, considerando la natura JRPG del titolo. Saranno necessarie davvero molte ore per scoprire se questa sensazione è davvero realtà o se l’azienda riuscirà a stupirci con il sequel di cui tutti avevamo bisogno, ma che non sapevamo di meritare. NEO TWEWY sta per arrivare!

Vi ricordiamo che NEO: The World Ends With You uscirà il prossimo 27 luglio su PlayStation 4 e Nintendo Switch.