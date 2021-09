Fall Guys: in arrivo i costumi di Kena Bridge of Spirits

In occasione dell’uscita del titolo sviluppato da Ember Lab in esclusiva PlayStation, arrivano su Fall Guys i costumi di Kena Bridge of Spirits

Kena Bridge of Spirits è uscito nella giornata di ieri in esclusiva per le console Sony. Rivelatosi un successo di critica e pubblico, il titolo punta a contagiare anche altri giochi del panorama PlayStation. La notizia di oggi infatti, riguarda l’arrivo su Fall Guys dei costumi dei principali personaggi di Kena Bridge of Spirits. Se amate Fall Guys e avete una cotta istantanea per Kena, non lasciatevi scappare questa occasione. Nei prossimi giorni potete infatti aggiungere questi fantastici costumi tra le vostre skin preferite.

I costumi di Kena Bridge of Spirits sbarcano su Fall Guys

A partire dalla giornata di oggi potete acquistare il costume dei Rot, in questo modo apparirete come i fedeli esseri che accompagnano l’avventura di Kena. Dal 24 e fino al 26 settembre sarà disponibile anche il costume della stessa Kena. Il costo per ciascun pezzo del costume è di 5 corone. Quindi, per acquistare un set completo (pezzo di sopra più pezzo di sotto) avrete bisogno di 10 corone, mentre se desiderate tutti e due i set di costumi di Kena Bridge of Spirits in Fall Guys, dovrete sborsare un totale di 20 corone. Fall Guys è attualmente alla sua quinta stagione con l’uscita del tema avventure nella giungla.

In questo ultimo update sono stati aggiunte sei nuove corse oltre alla modalità duo e trio. Le stagioni precedenti erano a tema medievale, invernale e fantascientifico. Ancora niente notizie riguardo ad una eventuale data d’uscita su Xbox o Nintendo Switch di Fall Guys. Nonostante le voci iniziali prevedessero l’uscita del gioco per questa estate, l’uscita rimane fissata “verso la fine dell’anno“. Fall Guys è disponibile per PS4 e PC. Kena Bridge of Spirits invece, è disponibile per PS4, PS5 e PC (Epic Store).

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news e approfondimenti, seguite le pagine di tuttoteK.