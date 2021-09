XPG Cruiser: in arrivo il nuovo case mid-tower

XPG ha da poco presentato XPG Cruiser, il nuovo case mid-tower realizzato con materiali premium. Scopriamolo insieme in questo articolo

XPG, fornitore in rapida ascesa per quanto riguarda i sistemi da gaming, cerca di affermare ancora di più la sua posizione, presentando nuovi componenti per rendere migliori le nostre partite. Pochi giorni fa la società ha presentato GRIT, il software per monitorare le prestazioni durante le sessioni di gioco, e le RAM Spectrix D50. Oggi invece la società ci presenta il nuovo case XPG Cruiser e in questo articolo lo andremo a conoscere fino in fondo.

Ecco il nuovo case XPG Cruiser

Il Cruiser è uno chassis E-ATX di dimensioni standard che supporta schede madri E-ATX con dimensioni 493 x 234 x 466 mm. È progettato secondo gli standard premium di XPG ed ha una serie di fantastiche funzionalità che tutti noi appassionati di PC apprezzeramo. Sono ovviamente presenti porte I/O versatili, come una connessione USB 3.1 Gen 2 Type-C ad alta velocità, un filtro antipolvere rimovibile e tre ventole XPG VENTO 120 ARGB.

Il pannello frontale in vetro del case migliora l’aspirazione del flusso d’aria consentendo alle ventole incluse di brillare attraverso la parte anteriore del telaio. Per comodità, il filtro antipolvere magnetico sulla parte superiore del telaio è rimovibile per una rapida rimozione e una pulizia senza problemi.

All’interno è possibile installare alimentatori con una lunghezza fino a 180 mm. È ovviamente compatibile con le opzioni sia completamente modulari che fisse. I rack degli hard disk possono spostarsi orizzontalmente per fare spazio ai cavi dell’alimentatore. Il case è dotato di sette slot PCI-E orizzontali e due slot di installazione verticali supportando schede grafiche fino a 350 mm di lunghezza.

Il Cruiser offre una serie di porte I/O come la USB 3.1 Gen 2 Type-C ad alta velocità, una porta audio e un pulsante LED con un controller ARGB integrato. Supporta anche varie opzioni di archiviazione, ovvero fino a due HDD o SSD da 2,5″ sul retro dello chassis e due HDD o SSD da 2,5″/3,5″ negli alloggiamenti di archiviazione delle unità combinate.

Attualmente non si conosce ancora il prezzo di questo case. Maggiori informazioni saranno presto disponibili sulla pagina ufficiale del prodotto sul sito di XPG.