Fall Guys: Ultimate Knockout, online il trailer della season 5

Annunciata tramite la pubblicazione di un trailer la season 5 del battle royale dalle caratteristiche univoche Fall Guys: Ultima Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout, il particolare battle royale sviluppato da Mediatonic ha annunciato tramite la pubblicazione di un trailer il prossimo arrivo della sua season 5. Oltre al breve filmato di presentazione, che è stato caricato sul canale YouTube ufficiale di playstation, è stato pubblicato sul canale del gioco un ulteriore video, all’interno del quale vengono presentate le principali novità che la nuova stagione introdurrà.

Fall Guys: Ultimate Knockout, il trailer e i dettagli della season 5

Come possiamo vedere dal trailer, la principale novità che la season 5 di Fall Guys: Ultimate Knockout andrà a introdurre riguarda le modalità di gioco: sarà infatti reso possibile giocare in coppia o in trio, anche se solamente per un periodo limitato di tempo. L’avvento della nuova stagione porterà inoltre all’introduzione di sei nuovi round e di cinque ostacoli originali. Come era già stato reso noto dalla pubblicazione di un leak, l’aggiornamento prevede l’introduzione di numerosi nuovi elementi estetici; alcuni di questi sono ispirati ad altri videogiochi, come per esempio il noto indie Spelunky.

Fall Guys: Ultimate Knockout è un titolo battle royale che, pur rientrando all’interno di questa categoria di gioco, la approccia in maniera decisamente originale. Piuttosto che combattersi tra di loro, i giocatori sono infatti coinvolti in una serie di prove a eliminazione, che prendono ispirazione da quelle proposta da programmi televisivi come Takeshi’s Castle e American Gladiators. Il titolo è disponibile per PC e PlayStation 4, mentre il suo arrivo su Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch è già stato annunciato.

