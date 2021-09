Vediamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Kena: Bridge of Spirits, il titolo sviluppato da Ember Lab arrivato proprio oggi su PC, PS4 e PS5

Il mese di settembre è stato, come abbiamo già detto svariate volte, una fucina di titoli veramente importanti, tutti usciti molto ravvicinati fra loro e che sembrano voler fare da apriporta ad un ottobre ancora più intenso. Deathloop, Lost in Random, Tales of Arise, Life is Strange: True Colors e NBA 2K22 sono le produzioni più grandi che ci vengono in mente, sebbene tutte su un livello e con un target diverso. Dal panorama indie è fuoriuscito anche Kena: Bridge of Spirits, disponibile da oggi, che ha saputo ammaliarci fin dal primo trailer e di cui non vediamo l’ora di potervi parlare più approfonditamente in una recensione vera e propria. Il titolo di Ember Lab è ora disponibile su PC, PS4 e PS5 e risulta essere quindi, ad oggi, una esclusiva Sony PlayStation per quel che riguarda le console. In questa sede, vogliamo parlarvi un po’ di completismo e quindi sì, ci rivolgiamo a voi trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Kena: Bridge of Spirits consta di 42 statuette totali, di cui 29 di bronzo, 9 d’argento, 3 d’oro, e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che sebbene le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler di trama. Sconsigliamo quindi di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Kena: Bridge of Spirits. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Kena: Bridge of Spirits, svelata la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo:

Cacciatore nella foresta : Appresa l’abilità Arco.

: Appresa l’abilità Arco. Sfrutta il tuo potere : Appresa l’abilità Bomba.

: Appresa l’abilità Bomba. Cambio di schieramento : Appresa l’abilità Scatto.

: Appresa l’abilità Scatto. Trovato un amico : Rot Eroe si è unito alla tua squadra.

: Rot Eroe si è unito alla tua squadra. Haikyo : Scoperto il Villaggio.

: Scoperto il Villaggio. Nel bosco : Scoperta la Foresta.

: Scoperta la Foresta. La prateria : Scoperta la Fattoria.

: Scoperta la Fattoria. Il sentiero solitario : Raggiunto il Santuario della montagna.

: Raggiunto il Santuario della montagna. La paura di Taro : Trovata la Reliquia Coltello di Taro.

: Trovata la Reliquia Coltello di Taro. Il rimpianto di Taro : Trovata la Reliquia Lanterna di Taro.

: Trovata la Reliquia Lanterna di Taro. L’amore di Taro : Trovata la Reliquia Offerta di cibo di Taro.

: Trovata la Reliquia Offerta di cibo di Taro. L’amore di Adira : Trovata la Reliquia Bue di Adira.

: Trovata la Reliquia Bue di Adira. La paura di Adira : Trovata la Reliquia Martello di Adira.

: Trovata la Reliquia Martello di Adira. Il rimpianto di Adira: Trovata la Reliquia Cuore del villaggio di Adira.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Kena: Bridge of Spirits, svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

L’amore di Toshi : Trovata la Reliquia Sommità del villaggio di Toshi.

: Trovata la Reliquia Sommità del villaggio di Toshi. La paura di Toshi : Trovata la Reliquia Incenso di Toshi.

: Trovata la Reliquia Incenso di Toshi. Il rimpianto di Toshi : Trovata la Reliquia Arpione di Toshi.

: Trovata la Reliquia Arpione di Toshi. Colpo penetrante : Colpisci 3 nemici con una singola Freccia infusa di Rot.

: Colpisci 3 nemici con una singola Freccia infusa di Rot. Opprimili : Distrutto un nemico Falena con una Bomba.

: Distrutto un nemico Falena con una Bomba. Bozza veloce : Colpisci 3 punti critici in 3 secondi.

: Colpisci 3 punti critici in 3 secondi. Mastro arciere : Colpisci 3 nemici con un singolo Colpo multiplo.

: Colpisci 3 nemici con un singolo Colpo multiplo. Tiratore scelto : Sconfitto un nemico lanciando una Bomba in aria.

: Sconfitto un nemico lanciando una Bomba in aria. Tra gli occhi : Distrutto un Bastone scudo senza rompere il suo scudo.

: Distrutto un Bastone scudo senza rompere il suo scudo. Rispedito al mittente : Distrutto un Mago con la sua stessa Bomba.

: Distrutto un Mago con la sua stessa Bomba. Tripla minaccia : Distrutti 3 nemici con una sola Parata.

: Distrutti 3 nemici con una sola Parata. Comandante dei Rot : Usa 5 azioni Rot in un singolo combattimento.

: Usa 5 azioni Rot in un singolo combattimento. Triplo tocco : Distrutti 3 nemici con un solo Scatto.

: Distrutti 3 nemici con un solo Scatto. Come nuovo : Restaurato un Santuario dei fiori.

: Restaurato un Santuario dei fiori. Sorridi: Scattata una foto in Modalità foto

I trofei d’argento – Kena: Bridge of Spirits, svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Spirito guida : Sconfitto Taro corrotto.

: Sconfitto Taro corrotto. Un martello pesante : Sconfitto il Falegname corrotto.

: Sconfitto il Falegname corrotto. Un leader cammina da solo : Sconfitto Toshi corrotto.

: Sconfitto Toshi corrotto. Collezionista di cappelli : Raccolti tutti i Cappelli Rot.

: Raccolti tutti i Cappelli Rot. Collezionista di maledizioni : Aperti tutti i Forzieri maledetti.

: Aperti tutti i Forzieri maledetti. Spirito guida abile : Sbloccati tutti i potenziamenti delle Abilità.

: Sbloccati tutti i potenziamenti delle Abilità. Maestro del restauro : Ripristinati tutti i Santuari dei fiori.

: Ripristinati tutti i Santuari dei fiori. Maestro zen : Meditato in tutti i Punti di meditazione.

: Meditato in tutti i Punti di meditazione. L’ultima tappa: Consegnata tutta la Posta Spirituale.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Kena: Bridge of Spirits, svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i tre trofei d’oro:

Ripristina l’equilibrio : Sconfitto il Dio Rot corrotto.

: Sconfitto il Dio Rot corrotto. Nulla di intentato : Trovati tutti i Rot.

: Trovati tutti i Rot. Spirito guida maestro: Completa il gioco a difficoltà Maestro

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Kena: Bridge of Spirits.

Tutti i trofei ottenuti: Ottenuti tutti i Kena: trofei Ponte degli spiriti.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Kena: Bridge of Spirits. Avete già acquistato il titolo di Ember Lab? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!