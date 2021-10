Electronic Arts: uno dei creatori di Halo svilupperà un nuovo gioco FPS

Marcus Lehto, co-creatore della saga di Halo, si è unito ad Electronic Arts per aprire un nuovo studio, dove avrà modo di sviluppare un gioco FPS

Marcus Lehto ha lavorato a Halo, Halo 2 ed Halo 3, per poi creare un nuovo studio, V1 Interactive, e produrre Disintegration, un nuovo titolo multiplayer sparatutto. Purtroppo, questo gioco non lo ha condotto al successo atteso, tant’é che ha dovuto chiudere bottega quest’anno, ma non prima di aver tirato giù i server del gioco solo cinque mesi dopo aver lanciato il titolo. Quando Lehto si trovava a Bungie, ha avuto una carriera di successi, ma non è riuscito ad ottenere lo stesso una volta separatosi dal suo vecchio team. Nonostante ciò, lo sviluppatore di Halo non sembra essersi dato per vinto, dimostrandolo instillando un rapporto con Electronic Arts per dare origine ad un nuovo gioco FPS.

Infatti, Lehto sembra stesse programmando da tempo ad un suo ritorno sulla scena dei videogiochi, dichiarando ciò attraverso un post su Twitter in cui annunciava delle grosse decisioni per la sua carriera, aggiungendo come alcuni dei fan che lo seguivano avrebbero approvato, mentre altri no. Non è dato sapere cosa intendesse con certezza, ma si può tentare di speculare qualcosa dalle ultime scoperte effettuate attraverso un post su Linkedin, dal quale è trapelata una notizia circa il suo futuro all’interno dell’industria.

Sul suo Linkedin è possibile vedere un post dello sviluppatore di Halo, dove si definisce eccitato nell’annunciare di essere entrato in Electronic Arts come game director, di aver costruito un nuovo studio e, tra le altre cose, di star lavorando su un gioco FPS. Secondo GamesIndustry.biz, il nuovo studio di Lehto sarà un sottoposto di Vince Zampella, cioè colui che si trova a capo di Respawn e DICE, rispettivamente gli studi sviluppatori di Apex Legends e Battlefield. Non sappiamo ancora cosa verrà creato dall’ex di Halo, ma viste le prospettive di sicuro si tratterà di qualcosa inerente gli sparatutto online.

Intanto, i fan di Halo sono in attesa di altre informazioni riguardanti Halo Infinite, tra cui dei video sul multiplayer e la campagna del gioco.