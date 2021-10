TEAMGROUP T-FORCE VULCAN: nuove RAM DDR5 per il gaming

Anche TEAMGROUP annuncia le sue memorie RAM DDR5 per il gaming con la linea T-FORCE VULCAN

Il produttore globale di memorie TEAMGROUP ha annunciato T-FORCE VULCAN DDR5 GAMING MEMORY. Progettata per l’overclocking, la nuova RAM migliora ulteriormente il linguaggio di design della serie DDR4, elegante e compatta. Il suo diffusore di calore in lega di alluminio ha un design unibody, creato attraverso un sofisticato processo di stampaggio. Presenta uno splendido corpo aerodinamico e un design multiangolare, che delinea la sua estetica visiva unica nel suo genere. Con il kit con le specifiche più elevate che fornisce una capacità di 2x 32 GB per la modalità a doppio canale e una frequenza fino a 5.200 MHz, T-FORCE VULCAN DDR5 guiderà la nuova generazione di memorie di overclocking con la sua bellezza e prestazioni.

TEAMGROUP T-FORCE VULCAN: le memorie RAM DDR5 da gaming

La T-FORCE VULCAN DDR5 GAMING MEMORY, presentata al recente TEAMGROUP Online Launch Event 2021, è stata molto attesa dagli appassionati di gaming e overclock di tutto il mondo. Utilizza uno speciale silicone termoconduttore per rafforzare l’adesione tra il dissipatore di calore e la memoria, migliorando il raffreddamento dell’IC di gestione dell’alimentazione. L’ingegnoso design termico dissipa rapidamente il calore dall’alto verso il basso, consentendo alla memoria di mantenere la temperatura di lavoro ottimale e fornire un funzionamento più stabile. È disponibile nelle frequenze di 4.800 MHz e 5.200 MHz e opzioni di capacità di single channel da 16 GB e 32 GB e kit a doppio canale 2x 16GB e 2x 32GB, soddisfacendo le esigenze di un’ampia gamma di consumatori che cercano velocità ultraveloci. La VULCAN DDR5 GAMING MEMORY è completamente testata per compatibilità e affidabilità e offrirà prestazioni incredibili ai giocatori e agli appassionati di overclock in tutto il mondo.

La nuova generazione

All’avanguardia della generazione DDR5, la MEMORIA DI GIOCO T-FORCE VULCAN DDR5 supporta XMP 3.0 per l’overclocking con un clic, l’ultima tecnologia di profilo di memoria di Intel. È dotato di un circuito integrato di gestione dell’alimentazione e dispone di un codice di correzione degli errori (ECC) on-die per un utilizzo dell’energia più affidabile ed efficiente, fornendo prestazioni maggiori e un’elaborazione più stabile. Degno del suo omonimo, il potente VULCAN DDR5 trasformerà il tuo PC desktop e lo porterà al livello successivo. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!