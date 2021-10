Halo Infinite: a breve verrà mostrata una partita in multiplayer competitivo

Continuano ad arrivare aggiornamenti sullo stato dello sviluppo di Halo Infinite, la cui uscita è prevista per l’8 dicembre 2021: tra tutte le novità che abbiamo potuto vedere ultimamente, rientra anche la programmazione di una partita in multiplayer competitivo, in arrivo a breve

Ultimamente le notizie riguardanti Halo Infinite hanno suscitato molto clamore, complice la recente open beta multiplayer che ha permesso a tanti giocatori di mettere le mani sul gioco e vedere come si sta evolvendo la componente multigiocatore di questo sparatutto sviluppato da 343 Industries. Con il lancio del gioco abbastanza imminente, stanno arrivando dal blog ufficiale varie notizie, di cui la più recente annuncia, tra le altre cose, che verrà a breve mostrata una partita in modalità multiplayer competitivo di Halo Infinite. Tutti i dettagli di seguito.

Halo Infinite: quando e come vedremo il multiplayer competitivo?

Secondo il nuovo articolo del blog ufficiale, questa settimana vedremo diverse novità, soprattutto riguardanti la modalità classificata del multiplayer online. Innanzitutto avremo tutti i dettagli sulle impostazioni social di Halo Infinite, con nuovi dettagli riguardanti Halo Waypoint e gli aspetti social e multiplayer del gioco. Inoltre, appunto, vedremo anche una partita completa del multiplayer di Halo Infinite giocata con impostazioni di tipo competitivo. Ciò è stato recentemente confermato su Twitter dal responsabile degli eSport di Halo, Tahir “Tashi” Hasandjekic, e dal community manager di 343 Industries, John Junyszek.

During the #HaloInfinite tech preview, you went hands on with our social settings. Next week, you'll see a full match played on our competitive settings 🏆 https://t.co/h0DkvOnGLb — John Junyszek (@Unyshek) October 6, 2021

Nel frattempo, per chi invece aspettasse ulteriori aggiornamenti sulla modalità per giocatore singolo, 343 Industries ha anche ripetutamente confermato nelle scorse settimani che maggiori dettagli sulla campagna singleplayer sarebbero stati mostrati prima del lancio di dicembre, e quindi non ci resta che aspettare di saperne di più nelle prossime settimane.

La data di uscita di Halo Infinite è prevista per l'8 dicembre 2021 per Xbox One, Xbox Series X|S e PC.