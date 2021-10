Trust: performance e budget in tre prodotti per il gaming

Presentati due nuove tastiere e un mouse entry level super performanti. I nuovi prodotti Trust illumineranno le sessioni di gioco più intense di ogni giovane talento del gaming

Per affrontare la stagione autunnale più carichi che mai e pronti a sfruttare al massimo i videogiochi più caldi del momento, Trust, azienda leader nel settore degli accessori digitali, ha arricchito il proprio portfolio di proposte gaming con due nuove tastiere e un mouse di fascia media. La tastiera meccanica Mazz, la semi-meccanica Odyss e il mouse Ybar saranno ottimi alleati di chi cerca ottime prestazioni tecniche a un prezzo conveniente.

Tastiera meccanica Trust GXT 863 MAZZ

Conveniente, versatile ed audace: per affrontare lunghe sessioni di gioco in compagnia degli strumenti giusti, Trust presenta la tastiera meccanica GXT 863 Mazz, la regina dei giochi. Dotata di interruttori meccanici Outemu RED rapidi, reattivi e capaci di resistere a 50 milioni di battute, questa tastiera è pronta a sopportare anche le sessioni di gioco più intense. Con una forza minima di attuazione di 50G (60G max) e un punto di attuazione di soli 2mm (4mm di spostamento totale), la tastiera registra il comando ancor prima che ci si accorga di premere i tasti.

Con la tastiera Mazz la parola d’ordine è “personalizzazione”: grazie allo sfondo retroilluminato e alle 14 diverse modalità di illuminazione e luminosità regolabili, Mazz è pronta ad accontentare i gusti di ogni giocatore. Impostando la combinazione di luci preferita, sfidare gli avversari sarà ancora più semplice e avvincente, grazie anche al supporto dei tasti multimediali integrati e dai rapidi interruttori meccanici.

Infine, Mazz incorpora la tecnologia N-key rollover, soluzione anti-ghosting che registra la pressione di ogni tasto ed evita che nessun comando rimanga inascoltato. Inoltre, attivando la modalità gaming, Mazz disattiva il tasto Windows, così da non interrompere per sbaglio la sessione di gioco: non resterà che concentrarsi e sbaragliare i propri avversari di gioco.

Tastiera semi-meccanica Trust GXT 881 ODYSS

Per chi si approccia al mondo del gaming e vuole cominciare a dotarsi di strumenti specifici e tecnicamente più performanti, Trust propone la tastiera semi-meccanica GXT 881 Odyss. Odyss incorpora tutti i vantaggi delle tastiere meccaniche e a membrana, arginando i relativi svantaggi. Grazie alle sue tecnologie combinate, Odyss è in grado di offrire ai giocatori tutto il necessario per dare il meglio di sé in campo: dalla tecnologia anti-ghosting, alle luci LED, alle irresistibili sensazioni meccaniche.

I commutatori semi-meccanici della tastiera Trust Odyss offrono ai giocatori una sensazione meravigliosa. Con i suoi tasti sensibili, la GXT 811 è perfetta per coloro che vogliono un riscontro immediato durante le sessioni di gioco. Inoltre, grazie alla tecnologia impiegata, Odyss è in grado di garantire l’efficacia della soluzione anti-ghosting fino a 19 tasti premuti. Infine, Odyss è dotata di 10 tasti di accesso diretto e 12 tasti multifunzione per offrire il controllo completo degli strumenti multimediali. Anche con Odyss durante il gioco è possibile disattivare la funzione del tasto Windows, evitando che la schermata iniziale ricompaia inavvertitamente: il controllo è nelle proprie mani in qualsiasi momento!

Mouse gaming Trust GXT 922W YBAR

Il mouse GXT 922W Ybar è il perfetto compagno da gaming, pronto a lasciarsi guidare da ogni aspirante pro-player in tutte le sessioni. Il sensore ottico integrato offre una risoluzione regolabile da 200 a 7200 DPI, mentre l’illuminazione LED RGB integrale rende ancora più suggestiva qualsiasi partita. Grazie alla presenza dei cuscinetti lisci a basso attrito, Ybar sarà più scorrevole che mai su qualsiasi superficie; inoltre, il cavo a treccia da 2,1m offre grande libertà di movimento durante il gioco.

Ybar è dotato di 6 pulsanti sensibili, tra cui 2 azionabili con il pollice, per una presa ancora più salda e una reattività maggiore durante il gioco. Inoltre, i lati costruiti a trama consentono un’impugnatura ottimale, per un gioco fluido e veloce. Infine, il software avanzato dedicato a Ybar consente di programmare il mouse appositamente per varie operazioni. Si possono regolare i sei pulsanti, i profili, le macro e persino gli effetti di luce (dall’onda arcobaleno agli RGB ad effetto cangiante), per un’esperienza di gaming completamente personalizzata da abbinare alla propria postazione di gioco.

Disponibilità e prezzi

Tutti i prodotti sono disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust: il mouse da gaming YBAR al prezzo di 24,99 euro, la tastiera semi- meccanica ODYSS al prezzo di 39,99 euro e la tastiera meccanica MAZZ al prezzo di 49,99 euro. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!