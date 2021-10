Halo Infinite: uno showcase sulla campagna in arrivo?

La campagna single-player di Halo Infinite è ancora un punto interrogativo ma finalmente le cose sembrerebbero giunte a un punto di svolta

Halo Infinite ha conquistato la community con le sue impressionanti beta multiplayer, ma c’è ancora molto scetticismo riguardo la campagna per giocatore singolo del gioco, e anche per una buona ragione. La sua prima apparizione nel giugno dello scorso anno non ha esattamente fatto breccia nei cuori dei fan storici della serie FPS di Microsoft, contribuendo anche a un lungo posticipo per un gioco originariamente previsto per le vacanze natalizie dello scorso anno (in modo da fare da traino per le vendite delle allora neonate Series X e S). Da allora, non abbiamo visto quasi nessun gameplay della campagna. Il fatto, poi, che quest’ultima non avrà una modalità cooperativa al momento del lancio non ha nemmeno aiutato le cose. Ora, però, Microsoft e l’ormai “cauta” 343 Industries sarebbero pronte, finalmente, a mostrare un assaggio della modalità giocatore singolo dell’attesissima produzione first-party. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Halo Infinite: Tom Henderson ha parlato di “possibili novità” per la campagna in arrivo “presto”

Sembrerebbe che 343 Industries e Microsoft saranno presto intenzionate a mostrare alcuni scorci della campagna per giocatore singolo di Halo Infinite, almeno secondo un rumor piuttosto quotato. Il noto insider Tom Henderson ha fatto risentire la sua voce su Twitter e ha affermato che Microsoft farà alcuni “grandi annunci” questa settimana, mentre presto arriverà anche una vetrina per la campagna single-player di Halo Infinite. Resta da vedere se annunci e showcase sono la stessa cosa ma, in ogni caso, una vetrina del single-player di Halo Infinite è attesa da tempo a questo punto. Dopotutto, il gioco uscirà tra meno di due mesi.

Hearing that there are some "big announcements" coming from Xbox this week, but also heard from a separate person that there's a campaign showcase for #HaloInfinite is "coming soon". pic.twitter.com/6N2uWQPtNs — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 18, 2021

343 Industries ha già sottolineato in più occasioni che mostrerà più della campagna prima del lancio e ha evitato di farlo fino ad ora in modo che il team di sviluppo potesse invece concentrarsi sulla conclusione della produzione e sul perfezionamento del gioco. La stessa software house mesi fa aveva anche annunciato il volere di essere meno silenziosa riguardo il suo attuale progetto di punta. Halo Infinite verrà lanciato per Xbox Series X/S, Xbox One e PC l’8 dicembre.

