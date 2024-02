Elden Ring: FromSoftware acquisisce i diritti sull’IP da Bandai Namco

Le tante cure riposte da FromSoftware in Elden Ring hanno dato i loro frutti: Bandai Namco non detiene più i diritti sulla monumentale IP

Iniziamo la settimana alla grande, visto che Bandai Namco si ritrova con una IP in meno: nello specifico, FromSoftware si è ripresa i diritti sulla sua ultima creatura, Elden Ring. Nato dallo sforzo congiunto tra Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin, il gioco ora è nelle mani del team di sviluppo… più o meno. In realtà, stando al rapporto dettagliato di VideoGamesChronicle in merito, i diritti in transito appaiono riguardare esclusivamente il nome, sebbene non ci siano neanche prove circa la mancata cessione del copyright per quanto concerne il gioco stesso. L’avvocato Richard Hoeg, nel suo rapporto, ha dichiarato che il passaggio completo richiederebbe un contratto vero e proprio, anziché un semplice documento dell’ufficio brevetti americano.

From Software has acquired the Elden Ring trademark from Bandai Namco.https://t.co/zEdTRxGSu0 pic.twitter.com/RbZu4OoHqa — VGC (@VGC_News) February 16, 2024

La diatriba sull’IP: Elden Ring è in mano a Bandai Namco o FromSoftware?

“Il cedente [Bandai Namco] lascia dunque all’assegnatario [FromSoftware] tutti i diritti, titoli ed interessi sul marchio [Elden Ring], insieme alla buona fede simbolizzata dal copyright e della annessa registrazione, con tutto ciò che comportano possesso ed uso del marchio in questione”, si evince dal documento. Nel frattempo, il team di sviluppo è impegnato anche al di fuori della sfera prettamente legale. Infatti il DLC Shadow of the Erdtree è in lavorazione, pur non avendo ancora una data di uscita ben precisa. Ciò che è trasparito dalla gestazione, se non altro, pare indicare un completamento quanto mai vicino, se è vero che Miyazaki e i suoi sono già alla fase di controllo qualità. Il gioco è disponibile su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox Series X, PC e Xbox One.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi l’IP a chi appartiene, effettivamente? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.