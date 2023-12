Elden Ring: anticipato il DLC Shadow of the Erdtree?

L’albero cresce prima: il DLC di Elden Ring, l’attesissimo Shadow of the Erdtree, potrebbe essere stato anticipato stando a un leak

La data di uscita di Shadow of the Erdtree, prima espansione per Elden Ring, potrebbe essere al centro di un leak che vede anticipato il tanto atteso DLC del precedente gioco dell’anno. La pagina del sito di vendita filippino Datablitz relativa all’espansione è stata rimossa, ma non prima che il sempre vigile Wario64 ne ripubblicasse gli screenshot nel tweet qui sotto. Il sito menzionava un controller di terze parti come collaborazione tra il publisher Bandai Namco e il manifattore di terze parti Thrustmaster. E l’uscita della periferica, prevista per il prossimo febbraio, avrebbe dovuto “coincidere con l’uscita della nuova espansione, Shadow of the Erdtree.” Effetto Streisand assicurato?

Elden Ring – Shadow of the Erdtree might release in February 2024 and a “major keybeat or new game expansion” in 2025, according to leaked Elden Ring x Thrustmaster collab. info that has been taken down https://t.co/IplB55gFPp pic.twitter.com/EU7uLF8Stq — Wario64 (@Wario64) December 15, 2023

Rilascio anticipato per il DLC più bramato: Shadow of the Erdtree in arrivo per Elden Ring già a febbraio?

Non sono da escludere collaborazioni future, ma al di là dei controller per Malenia e Ranni la nota a margine parla di questi ultimi definendoli “sincronizzati con le nuove espansioni di Elden Ring”, implicando che Shadow of the Erdtree non solo sia stato anticipato ma che non sia nemmeno l’unico DLC. L’annuncio dell’espansione risale, ironicamente, proprio al febbraio scorso, e non se ne sa granché da allora. La sola ombra di dubbio sul leak riguarda l’assenza dell’annuncio tra i molti degli ultimi Game Awards. D’altronde, però, dopo l’invasione di campo non stupirebbe se Hidetaka Miyazaki avesse voluto prendersi una pausa. Accettare un premio sul palco non è forse “il Dark Souls dello sviluppo videoludico”?

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi è aria fritta, o la frittata l’ha fatta Datablitz? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.