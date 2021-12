Battlefield 2042: datamine svela la data di inizio della prima stagione

La prima stagione di Battlefield 2042 sembrerebbe avere una data di uscita: un datamine ci rivela quando arriveranno i primi contenuti

La prima stagione di contenuti per Battlefield 2042, a quanto pare, ha ora una data effettiva di uscita grazie ai risultati dell’ultimo datamine. Nello specifico, l’autore di questo scrutinio è Temporyal e nel suo tweet ha asserito che i dati includano “missioni settimanali per dodici settimane pre-stagionali”. Per dirla in termini lontani dall’avvocatese in cui sta degenerando il lessico videoludico, si parla di marzo 2022 per l’inizio della prima stagione vera e propria. Il tweet contiene anche del testo che fa cenno alla nuova mappa, il cui nome potrebbe essere “exposure” (esposizione, ndr).

Battlefield 2042, tra data e datamine

Oltre alla data della prima stagione di Battlefield 2042, il datamine ha dissotterrato anche del testo che vedremo in-game. Nello specifico, c’è del testo per “i giocatori statunitensi” e dell’altro per “quelli russi”, con riferimento ai danni ambientali causati da una frana, dandoci un’idea di quale possa essere l’aspetto della mappa. Il gioco non se l’è passata benissimo fino ad ora: il mese scorso, il capo del design Fawzi Mesmar ha abbandonato DICE dopo essersi occupato dei capitoli precedenti e di Star Wars: Battlefront. Le sue dimissioni, annunciate ai colleghi via e-mail, erano premeditate.

The #Battlefield2042 client includes weekly missions for 12 preseason weeks. ️ Season 1 seems to be scheduled for March 2022 (unless they’ve added a few weeks as “backup”).  “Exposure” is probably the final name for the previously datamined “Ridge” map.  Happy Holidays! pic.twitter.com/FBuxapZvjl — temporyal (@temporyal) December 19, 2021

L’ex direttore di King ha lavorato presso DICE dal 2019. Il suo ruolo lo ha visto a capo di un team di oltre ottanta direttori creativi, game designer e non solo, su progetti come Battlefield 2042, Star Wars Battlefront II e Battlefield V. “È stato un vero piacere servire con i migliori team di design nella galassia”, ha scritto nella sua mail allo staff. “L’incredibile lavoro di design che fate continua ad ispirarmi ancora oggi. Grazie per avermi dato fiducia, spero di non avervi delusi.” Quello del 9 dicembre è stato “l’ultimo aggiornamento dell’anno”, che ha sistemato delle sbavature come un bug che rende i giocatori invisibili ai nemici, oltre a risolvere problemi con le collisioni e le granate.

