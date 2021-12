Among Us è finalmente sbarcato anche su console nel giubilo generale, e per l’occasione vogliamo spiegarvi come avere delle skin gratis per i vostri personaggi

L’era del free to play, ormai nel pieno del suo periodo d’oro, comprende così tanti titoli da esser diventata normalità. Amon Us è uno di quelli, portato in auge da streamer e youtuber durante il periodo di quarantena. Grazie al successo ottenuto soltanto di recente, gli sviluppatori hanno deciso di dedicarsi ad una serie di porting e il gioco è finalmente sbarcato anche su PlayStation. In occasione di questo arrivo così tanto atteso, vogliamo spiegarvi come avere delle skin gratis per Among Us.

Questione di cosmetica

Come da copione, anche in Among Us le skin sono dei puri elementi cosmetici. Di conseguenza, equipaggiare una skin piuttosto che un’altra non concede alcun vantaggio o svantaggio in game ma è puramente una questione di “look”. E sempre come da copione free to play, le skin in questione sono ottenibili tramite delle micro-transazioni sugli store mobile (App Store e Google Play) o tramite client di gioco su PC (Steam o Epic Games) e PlayStation. Nonostante ciò, ci sono delle vie traverse per avere delle skin gratis in Among us per il proprio personaggio.

PC e console – Among Us: come avere le skin gratis

Una volta scaricato il gioco di Innersloth da Epic Games o Steam, avviatelo ed entrate in una lobby. Al contrario di quanto si possa pensare la versione del gioco per computer include già alcune skin, non serve fare altro che avviare una partita, avvicinarsi al computer portatile presente nella stanza di attesa (lobby, appunto) e premere sul tasto “Customize” in basso a destra. A quel punto avrete a disposizione una serie di oggetti cosmetici per customizzare il personaggio a vostro piacimento. Non tutte le skin sono gratuite, per alcune bisognerà sborsare qualcosina.

Se il vostro obiettivo è invece quello di andare oltre le skin base del gioco, esistono i contenuti creati gratuitamente dalla community (delle mod in sostanza). Per esempio, il noto portale CurseForge si sta popolando di sempre più mod per Among Us, tra cui quelle per variare l’estetica dei personaggi.

Mobile – Among Us: come avere le skin gratis

Premettiamo di diffidare assolutamente da chi promette metodi traversi o presunte mod per Among Us su smartphone e tablet per avere skin gratis. L’unico risultato che si otterrebbe è quello di mettere in serio pericolo il tuo dispositivo e i dati che contiene, trattandosi di truffe o malware. Detto ciò, su mobile non è possibile ottenere skin gratuitamente (purtroppo). In ambito mobile gli sviluppatori hanno deciso di adottare un modello diverso da quello usato su PC. La versione per mobile di Among Us si basa fondamentalmente sulle micro-transazioni, essendo free to play, e non prevede neanche un Pass Battaglia gratuito (alla Fortnite). In poche parole, non è proprio possibile ottenere le skin legate al gioco senza spendere soldi.

I costi delle skin, comunque, s0no abbastanza irrisori. La media di una singola skin generalmente è di 2,19 €, mentre i cappelli costano 1,09 €. Insomma, i prezzi sono spesso “bassi” e non devi eventualmente far altro che premere sull’icona del dollaro presente in basso nel menu principale del gioco per accedere al Negozio. Infine, resta sempre possibile cambiare colore del personaggio e cappello gratuitamente. Questo può consentirti di “differenziare” comunque il personaggio dagli altri senza spendere soldi.

Trova l’impostore

Bene amici, questa era la nostra breve guida su come avere ed equipaggiare delle skin gratis in Among Us.