One Piece, svelato il (bellissimo) volto di King | Jump Highlights

Ritorno con il botto per One Piece tra le pagine di Shonen Jump: dopo il climax tra Queen e Sanji, è il momento della resa dei conti tra Zoro e King, di cui scopriamo l’affascinante aspetto

Un vero e proprio angelo caduto il King che viene svelato nel capitolo 1035 di One Piece. Vero nome Arbel, il braccio destro di Kaido si svela dopo l’ennesimo attacco di Zoro. La carnagione scura e i capelli chiari sono una caratteristica inusuale nel mondo del manga, e su chi ha un simile aspetto il Governo Mondiale ha messo una taglia sulla testa. Ecco spiegata la maschera.

Dopo l’ormai consueta pausa di una settimana, con il nuovo numero di Shonen Jump One Piece ritorna, e Oda non fallisce nel creare un capitolo emozionante. Come sempre, è disponibile gratuitamente su MangaPlus.

Dopo la conferma che Queen è stato sconfitto, Sanji cade esausto al suolo, avendo compiuto il proprio dovere. Resta un altro scontro da risolvere, prima di rivedere Rufy e Kaido per la battaglia finale, ed è quello tra Zoro e King.

Sembra proprio che anche quest’ultimo combattimento sia giunto alla sua conclusione: dopo aver conosciuto le origini del rapporto tra Kaido e Arbel, Vediamo Zoro sferrare a King il colpo di grazia.

Non solo One Piece: altri highlights di Shonen Jump

La situazione della famiglia Aoyama continua ad essere critica in My Hero Academia. Nonostante abbiano agito perchè vittime di ricatto, la polizia deve arrestarli, e il giovane Yuga non può rimanere insieme ai compagni della 1-A.

Nonostante questo, il resto della classe non vuole assolutamente lasciare andare il compagno. Insieme, hanno escogitato un modo per far ritorcere il piano dell’All for One contro di lui, ma ancora non ci viene rivelato.

In Dr. STONE, assistiamo a un momento atteso fin dall’inizio della serie: il lancio dello shuttle che porterà il team scientifico sulla luna. Lassù, Senku, Kohaku e Stanley dovranno scovare ed affrontare il misterioso Why-Man.