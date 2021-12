Battlefield 2042: tra le nuove mappe in arrivo c’è “Exposure”

EA ha parlato recentemente dei nuovi contenuti e mappe previsti per Battlefield 2042 accennando, poi, alla mappa chiamata “Exposure”

EA ha affermato in un’intervista dell’ultima ora che l’ultima delle nuove mappe per Battlefield 2042, chiamata “Exposure“, “porterà il level design a un livello completamente inedito”, tuttavia il colosso non ha fornito altri dettagli al riguardo. Prima dell’uscita del gioco il mese scorso, DICE ha confermato che la Season 1 del gioco non verrà lanciata fino al 2022. Quando arriverà, lo studio ha affermato che quest’ultima includerà un nuovo Specialist, Battle Pass e nuovi contenuto di Portal, “e forse anche alcuni nuovi luoghi da vedere”, ciò potrebbe alludere a piani per l’introduzione di Exposure.

Battlefield 2042: nuove mappe e contenuti in arrivo, ma per ora nessun dettaglio specifico su “Exposure”

Prima di ciò, DICE introdurrà missioni e ricompense settimanali, oltre a modalità a tempo limitato. EA ha affermato che le modalità di matchmaking a tempo limitato consentiranno di giocare a Conquest e Breakthrough con 64 giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Attualmente le modalità supportano 128 giocatori su queste piattaforme, mentre le versioni PS4 e Xbox One sono limitate a 64 giocatori. Il più grande aggiornamento di Battlefield 2042 è stato rilasciato giovedì e ha introdotto oltre 300 correzioni e varie modifiche al bilanciamento e altri miglioramenti generale.

Un altro “piccolo” aggiornamento di Battlefield 2042 verrà rilasciato all’inizio di dicembre e sarà incentrato su modifiche al bilanciamento e correzioni di bug. EA ha riferito di recente che DICE sta lavorando per riportare “gli elementi di gameplay preferiti dai fan” come un tabellone segnapunti, e in precedenza aveva detto che anche l’aggiunta della chat vocale nel gioco era “sulla roadmap”.

Giovedì in un thread su Twitter, la stessa software house ha affermato che il modello di servizio live di Battlefield 2042 sta fornendo allo studio “nuove opportunità entusiasmanti che ci consentono di esplorare con più libertà creativa di prima”, ma ha anche suggerito che le skin a tema Babbo Natale trapelate precedentemente potrebbero non essere introdotto in seguito alle critiche dei fan:

Oggi alcuni di voi hanno accidentalmente intravisto alcuni cosmetici a tema natalizio e volevamo aiutare a chiarire il loro utilizzo previsto. Lo sviluppo per Live Service ci richiede di lavorare con mesi di anticipo e ci consente di avere opzioni quando raggiungiamo i momenti chiave del nostro primo anno. Oggi abbiamo altre priorità e quindi, anche se abbiamo le skin, al momento non abbiamo in programma di utilizzarle tutte durante le vacanze.

Ieri EA ha annunciato l’intenzione di creare un “universo di gioco connesso” insieme a modifiche diffuse alla struttura di sviluppo del franchise. Come parte di questi nuovi piani, il direttore generale di DICE, Oscar Gabrielson, lascerà del tutto EA, mentre il co-fondatore di Respawn e Infinity Ward, Vince Zampella, assumerà un nuovo ruolo come supervisore dell’intero franchise di Battlefield. Il designer di Halo, Marcus Lehto, è anche a capo di un nuovo studio di Seattle il cui obiettivo sarà quello di aggiungere una narrativa più significativa alla serie Battlefield.

