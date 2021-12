Battlefield 2042: niente skin di Babbo Natale, almeno “per ora”

“Ho, ho, NO”: nulla di fatto per la skin dedicata a Babbo Natale in Battlefield 2042, precedentemente al centro di un particolare leak.

Stando all’account ufficiale di Battlefield 2042 su Twitter, le skin ispirate a Babbo Natale non saranno disponibili. La priorità del team di sviluppo DICE sembra non essere quella di guidare la slitta carica di doni sul campo di battaglia. “Lo sviluppo di un Live Service”, recita il post, “richiede che lavoriamo con mesi di anticipo, e ci permette di avere opzioni una volta raggiunti i momenti chiave del nostro primo anno”. L’implicazione di DICE, dunque, è che gli elementi cosmetici non siano altro che opzioni. Come tali, il team di sviluppo può benissimo decidere di non optare per esse.

Babbo Natale dalla slitta skin non dona, i leaker di Battlefield 2042 li bastona

“Oggi”, conclude il team di sviluppo di Battlefield 2042, “abbiamo altre priorità, e sebbene le skin ci siano, non intendiamo usarle tutte in questo periodo”: strano, dunque, non includere proprio Babbo Natale. Semmai, DICE intende adornare l’albero del gioco con altri addobbi: “elementi estetici unici da usare una sola volta nelle modalità portale del gioco”, stabilendo dunque che gli elementi cosmetici legati a una specifica modalità si vedranno anche in futuro. I giocatori non potranno reinscenare The Night Santa Went Crazy di “Weird Al” Yankovic, ma non per questo le sorprese di DICE finiranno qui.

Separately, we’ll be starting our weekly missions next week where you’ll be challenged to complete objectives, and be rewarded with new skins Once earned, you’ll gain new items for your Collection and we’ll have new skins available to unlock each week on the road to Season One pic.twitter.com/TXNJcAhJWC — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 2, 2021

Come vedete qui sopra, partendo dal 6 dicembre i giocatori potranno completare degli obiettivi per ottenere skin e armi nuove. Ogni settimana, ce ne sarà una nuova da sbloccare fino alla prima “stagione” vera e propria. Il lancio del gioco è stato tumultuoso a dir poco, compreso un bug che ha reso i server inaccessibili. Tuttavia, gli aggiornamenti non sono certo finiti e, se non altro, ci terranno compagnia per tutto il mese. Di certo, Electronic Arts ripone piena fiducia nel franchise, visti i piani del publisher di espanderne in futuro l’universo narrativo. Insomma, ci aspettano ancora tante granate appese all’albero…

