Assassin’s Creed Mirage: ci saranno DLC post lancio?

Diffuse nuove informazioni in merito a DLC e supporto post lancio per Assassin’s Creed Mirage. Scopriamo i dettagli in questa news

Sembra proprio che la popolare serie Ubisoft non abbia assolutamente alcuna intenzione di lasciare i fan a bocca asciutta troppo a lungo. Tra spin-off annunciati ed altri di cui si conosce solamente il nome (e spesso nemmeno quello definitivo), sono infatti moltissimi i titoli della saga attualmente in sviluppo. Nell’attesa che arrivi il prossimo 12 ottobre, data in cui potremo finalmente mettere le mani su Assassin’s Creed Mirage, i fan si chiedono se anche questo capitolo sarà supportato con futuri DLC, come nel caso di molti precedenti titoli della saga.

Assassin’s Creed Mirage avrà DLC futuri?

Se speravate in DLC ed un supporto post lancio a lungo termine per Assassin’s Creed Mirage dobbiamo purtroppo darvi una brutta notizia. Nelle scorse ore Stephane Boudon, il Creative Director del prossimo titolo della serie, ha infatti dichiarato che al momento non ci sono piani per futuri contenuti aggiuntivi dedicati al gioco. Va detto però che, fin dal suo annuncio ufficiale, il titolo si è sempre presentato come un’esperienza diversa e più contenuta, mirando a riproporre gameplay ed ambientazioni più vicine alle origini della saga, piuttosto che rivaleggiare con gli imponenti open world di Valhalla (qui la nostra recensione in merito) e di quello che molto probabilmente troveremo nell’ancora misterioso Codename RED, che, secondo alcune voci di corridoio, potrebbe fare il proprio debutto l’ anno prossimo. Non resta dunque che attendere ottobre per poter finalmente provare con mano questo atteso nuovo capitolo.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l’idea che il titolo non avrà contenuti aggiuntivi o speravate in qualche tipo di supporto post lancio? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.