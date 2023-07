Assassin’s Creed Codename RED: rumor su un possibile periodo d’uscita

Nelle scorse ore sono comparsi in rete alcuni rumor su un possibile periodo d’uscita per Assassin’s Creed Codename RED

Con l’arrivo di Mirage, il cui lancio è previsto per questo autunno, come annunciato ufficialmente nel corso del PlayStation Showcase dello scorso maggio, i fan iniziano a chiedersi quando Ubisoft si deciderà a sollevare il velo di mistero che attualmente ancora avvolge il prossimo grande Assassin’s Creed. Ebbene potrebbe non volerci ancora molto, in quanto recentemente sono comparsi in rete alcuni interessanti rumor riguardo un possibile periodo d’uscita per l’attesissimo Codename RED.

It looks like a few months ago the Business Development and Brand Partnership teams at Ubisoft were looking for sponsorship partners for #AssassinsCreed Codename Red in 2024, which could act as a partial confirmation of the game actually being planned for 2024 at the moment! pic.twitter.com/m7mq2z3Gp5 — Access The Animus (@AccessTheAnimus) July 11, 2023

Possibile periodo d’uscita di Codename RED stimato da alcuni rumor

Stando a ciò che sappiamo al momento, Codename RED dovrebbe essere il prossimo grande Assassin’s Creed, ma, a parte l’ambientazione scelta (ovvero il Giappone feudale), e qualche vago rumor su trama e protagonisti, non sappiamo molto altro in merito al gioco e al suo possibile periodo d’uscita. Recentemente però, con un tweet, l’account conosciuto col nome di Access The Animus ha portato l’attenzione su un post di LinkedIn pubblicato dalla business development & brand partnership di Ubisoft.

In esso si parla proprio del titolo in questione, il quale viene definito come uno dei più grandi blockbuster del prossimo anno. Sarà dunque proprio il 2024 l’anno in cui vedremo finalmente l’erede dell’acclamato Assassin’s Creed: Valhalla (del quale trovate a questo link la nostra recensione)? Per il momento ancora tutto tace e dunque non ci resta che attendere dichiarazioni ufficiali da parte degli sviluppatori, le quali potrebbero arrivare con tutta probabilità nei prossimi mesi.

