Nel pieno dell’estate Netflix sfodera una carta sorprendente, Nimona, un nuovo cartone animato adatto ad un pubblico molto ampio: ecco la nostra recensione

L’estate non è mai il periodo più intenso per quanto riguarda nuova uscite di film e serie TV, soprattutto se pensiamo al catalogo di Netflix che a parte l’uscita della nuova stagione di Black Mirror non ha per questo periodo importanti uscite in vista. Invece, con grande sorpresa, la homepage della piattaforma on demand consiglia un cartone animato, Nimona prodotto da Annapurna Pictures e distribuito proprio da Netflix in anteprima. Un cartone animato sorprendente, scopriamo insieme i motivi nella nostra recensione!

Il trailer | Recensione Nimona: un film animato sorprendente

La premessa per questo nuovo cartone animato è che la storia non è totalmente nuova al pubblico, infatti è tratta da una graphic novel dall’omonimo titolo, pubblicata in Italia nel 2016 da Bao Publishing. L’autore è ND Stevenson, che è anche nel team di produzione del film animato per Netflix e che ha già collaborato con la piattaforma nel 2018 producendo la serie TV animata She-Ra e le principesse guerriere, durata per cinque stagioni con un buon successo di pubblico. Di questo autore, conoscendo anche i suoi precedenti lavori, una cosa è molto chiara: scrittura e sceneggiature originali e solide.

Si può subito perceprire che questa serie è tratta da una graphic novel, perché la sua sceneggiatura non ha sbavature ed è fluida, con molti inserimenti di sorpresa, verso la seconda metà. Anche il “soggetto” è sicuramente originale: il protagonista è Ballister uno degli eroi del Regno che sta per ricevere la nomina di Cavaliere dalla Regina, se non fosse che mentre riceve il riconoscimento rimane vittima di un complotto e per errore la uccide. Da qui, Ballister diventa il maxi ricercato dal Regno e di conseguenza anche uno dei più cattivi che porta all’ingresso di Nimona. Nimona è una mutaforma, una ragazzina che può diventare ciò che vuole e si avvicina a Ballister perché credendolo “cattivo” vuole fargli da spalla per vendicarsi contro il regno.

Divertimento travolgente | Recensione Nimona: un film animato sorprendente

Prima di entrare nel vivo della potenza simbolica di questo film animato è bene sottolineare una delle sue caratteristiche più evidenti, ovvero che è un flm divertente in modo travolgente. La protagonista, Nimona è un uragano che fa scattare da subito una risata fragorosa dietro l’altra: con le sembianze di un’adolescente punk annoiata, mutaforma a comando diventando gli animali e gli esseri più assurdi, in ogni situazione anche di pericolo, è eccessiva, comica, esagerata, pasticciona e cerca di nascondere il dolore dietro tutto questo baccano di comicità. Ballister, che cattivo non è neanche un po’, è la spalla perfetta accanto a lei: timido, un po’ impacciato e con una grande etica morale, si inizia a lasciare andare proprio grazie questa sua nuova amica. Questi passaggi rendono Nimona un film perfetto per i più piccoli proprio perché è esilarante, con un ritmo comico molto serrato che non annoia mai.

Cosa si nasconde dietro la risata fragorosa | Recensione Nimona: un film animato sorprendente

Dietro il divertimento e la risata fragorosa, ovviamente Nimona è un cartone animato di un certo peso, altrimenti non sarebbe così sorprendente e originale. Il peso di Nimona è la sua sceneggiatura che inserisce tanti temi importanti attorno ai personaggi che presenta e ruota attorno al concetto che la divisione tra eroi e cattivi non è sempre così netta e a volte non si possono proprio dare delle definizioni. Nimona è definita un “mostro” e per quello allontanata dalla società e dalle persone, Ballister è considerato il più cattivo di tutti, ma è solo stato incastrato da un complotto e quindi si ritrovano a vivere ai margini della società senza poter far sentire la loro voce. Fino a quando si trovano, si completano e iniziano a fare sentire la loro voce attraverso una rivoluzione punk, incasinata e comica. Nimona non solo intrattiene in modo pieno, ma ci mette davanti uno scenario in cui è facile rivedersi: perchè la società ritratta in questo futuro distopico è simile alla nostra, dove i personaggi che vediamo possono essere eroi e cavalieri impavidi e omossessuali, come il caso di Ballister e Ambrosius e la protagonista ed eroina può essere una ragazza spaventata, che non controlla la sua forza.

Il ritorno alla grafica 2D | Recensione Nimona: un film animato sorprendente

Tutto questo interessante peso narrativo è sostenuto anche da una grafica che funziona molto, ovvero il ritorno all’animazione 2D che è sostenuta anche da colori che si adattano molto ai personaggi che ritraggono: vivaci e accesi per Nimona, tinte pastello tenui per Ballister, colori più luminosi e chiari per Ambrosius che dovrebbe rappresentare l’eroe ideale delle storie Disney. Un insieme molto armonico e tenuto bene insieme dalla fluidità del 2D. Una scelta grafica che ricorda molto lo stile delle graphic novel e quindi omaggia la storia originale da cui si è ispirato.

Un cartone animato che merita di diventare uno dei migliori degli ultimi anni

Si può quindi dire che Nimona è forse uno dei cartoni animati più interessanti degli ultimi anni e anche tra i migliori per quanto riguarda il coraggio e originalità della sceneggiatura. Un prodotto perfetto? Ovviamente qualche sbavatura c’è e una di queste è la conclusione un po’ frettolosa. Soprattutto dopo il finale molto incanlzante ed emozionante è come se la sceneggiatura volesse tornare al linguaggio comico, ma lo fa in modo troppo netto. E l’altro aspetto è relativo al personaggio di Ambrosius che come tutti i principi delle storie Disney, si comporta un po’ troppo in modo simile a loro: la sua indecisione e i suoi dubbi perenni su ciò che è bene e ciò che è male vannonon aiutano il protagonista che comunque poi alla fine lo perdona lo stesso. E questo è forse l’unico passaggio poco coraggioso del film: vuole finire con il lieto fine romantico e lo fa anche se per tutto il film il personaggio di Ambrosius non è davvero stato in grado di sostenere il protagonista sfidando quello che la società gli stava imponendo. Qualche difetto questo cartone animato doveva pur averlo, altrimenti sarebbe stato perfetto e la perfezione, come ci insegna proprio questa storia, non esiste e non è neanche tanto di moda.

In conclusione, Nimona è un film a tutti gli effetti, adatto ad un pubblico ampio perchè riesce a scindere i suoi linguaggi di espressione ed entrare in empatia con il pubblico su molteplici livelli. Ed è anche un film assolutamente da non perdere!

