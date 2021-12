Apex Legends: svelato il nuovo evento collezione “Predoni”

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno svelato il prossimo evento collezione di Apex Legends, chiamato “Predoni”: scopriamo insieme tutti i dettagli

Nel mentre Fortnite si appresta a rivoltare completamente (e letteralmente) le carte in gioco con il nuovo Capitolo 3, Apex Legends non frena la sua inarrestabile corsa competitiva nell’olimpo degli sparatutto arena free-to-play. Tramite comunicato stampa, infatti, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno svelato il prossimo evento collezione a tempo limitato del gioco, chiamato Predoni. L’evento inizierà martedì 7 dicembre e durerà fino al 21 dicembre. Sarà caratterizzato dal ritorno della modalità a tempo limitato Winter Express, oltre ai cosmetici Leggendari e a un nuovo cimelio.

La modalità Winter Expressi di Apex Legends è stata particolarmente amata dai fan del titolo ed è di ritorno, con il nuovo evento a tempo limitato. In questa modalità, Respawn dà la possibilità a tre squadre di mettere in scena la propria rapina sul treno di Confini del Mondo. Per la prima volta, però, le Leggende potranno scegliere il loro equipaggiamento prima di salire sul treno. Qui sotto trovate il trailer di reveal ufficiale di Predoni.

Apex Legends: tutti i dettagli sui premi dell’evento Predoni

Con l’evento collezione Predoni potrete sbloccare nuovi cosmetici leggendari limitati all’evento per Valkyrie, Loba, Revenant, Bloodhound, Pathfinder, Wattson e Wraith, tutti progettati per far emergere il pirata nascosto in ogni leggenda. Ogni skin Leggendaria ha un’arma complementare nella collezione o nella traccia dei premi, inoltre avrete la possibilità di guadagnare 1600 punti al giorno con le sfide che si aggiornano quotidianamente, ma saranno presenti anche sfide stretch che premiano con quattro distintivi unici se completate durante l’evento. Tutte le sfide sono cumulabili con il Pass Battaglia. Infine, una volta che avrete sbloccato il nuovo set di 24 cosmetici a tema e a tempo limitato, Eredità di Wattson, riceverete il cimelio elettrico di Wattson, il “Lettore di energia”.

Avete visto il trailer di annuncio dell’evento a tempo limitato Predoni di Apex Legends? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!