The Sims 4: annunciato il nuovo Kit Modern Menswear

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts e Maxis hanno rivelato il nuovo Kit Modern Menswear di The Sims 4, creato in collaborazione con lo stilista inglese Stefan Cooke

La serie di The Sims ha compiuto quest’anno esattamente 21 anni, e il quarto capitolo, forse il più apprezzato ed aggiornato, continua ad espandersi periodicamente con tanto nuovo contenuto. Tramite comunicato stampa, Maxis ed Electronic Arts hanno annunciato il nuovo Kit Modern Menswear, il nuovo fashion kit per i giocatori che vogliono espandere lo stile dei loro Sims e la loro creatività. Il set è disponibile dal 2 dicembre su PC e Mac tramite Origin e Steam, e su PS4, PS5, Xbox Series X | S e Xbox One.

The Sims ha stretto una collaborazione con il British Fashion Council e con lo stilista londinese Stefan Cooke e il Partner Jake Burt per creare una collezione di look nel gioco che, proprio come la premiata etichetta, si estende oltre i confini dello stile tradizionale ridefinendo l’abbigliamento maschile. Il tutto con lo scopo di consentire ai giocatori di trovare nuovi ed espressivi percorsi alla scoperta di se stessi e per mantenere la promessa di fornire opzioni di abbigliamento maschile più contemporaneo. Trovate un’idea della collezione aggiunta proprio qua sotto.

Il Kit Modern Menswear espande le opzioni di abbigliamento maschile in The Sims 4!

Il Kit Modern Menswear contiene 23 nuovi pezzi di creazioni simulate delle collezioni reali di Cooke, con punti fermi del guardaroba della moda che eleveranno gli armadi dei vostri Sims con forme, tessuti e modelli reimmaginati. Troverete giacche, pantaloni, abiti e scarpe, oltre ad alcuni dei pezzi preferiti degli stilisti, tra cui il cappotto di lana Varsity di Stefan Cooke con gonna, pezzi che racchiude perfettamente l’evoluzione dell’abbigliamento maschile moderno.

Trovate maggiori informazioni sul Kit Modern Menswear di The Sims 4 e su come il team ha lavorato con gli stilisti sui canali ufficiali di Electronic Arts. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!