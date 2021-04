Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno ufficialmente annunciato Apex Legends Mobile per dispositivi iOS e Android

Ormai è passato un bel po’ di tempo dal lancio di Apex Legends, il battle royale di successo sviluppato da Respawn Entertainment. Nonostante il passare degli anni il titolo continua ad avere un discreto successo e negli ultimi tempi sta raggiungendo anche nuove piattaforme.

Giusto qualche mese fa il gioco è approdato per la prima volta su Nintendo Switch e a quanto pare ora farà il suo ingresso anche nel mercato portatile per eccellenza. Questo perché poche ore fa Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato Apex Legends Mobile, una versione per dispositivi iOS e Android del loro celebre battle royale.

Le leggende arrivano anche su dispositivi mobile!

È da parecchio tempo che online si sente parlare di una possibile versione mobile di Apex Legends e a quanto pare ora queste voci si sono concretizzate. Questa particolare versione del gioco sta venendo sviluppata internamente da Respawn, ma nonostante ciò sarà scollegata dal gioco principale e non avrà il crossplay. Probabilmente la compagnia ha scelto di separare i due giochi in modo da rendere più piacevole l’esperienza di gioco per i giocatori mobile.

Oh, also, some more Apex Legends news today… 🎉 We're bringing the game to phones!

📱 "Apex Legends Mobile" is the official name

🧪 Regional beta tests kick off soon, beginning with India 🇮🇳 and the Philippines 🇵🇭 First details and screenshots: https://t.co/BPPbUHuf6g pic.twitter.com/4kSfrRQ0S3 — Ryan K. Rigney (@RKRigney) April 19, 2021

Per il momento non si sa ancora nulla sulla data di uscita del gioco, ma a quanto pare il beta testing inizierà presto. Nello specifico Ryan Rigney, il direttore delle comunicazioni di Respawn, ha annunciato su Twitter che l’India e le Filippine saranno i primi paesi in cui sarà possibile provare la beta di Apex Legends Mobile.

Apex Legends è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X | S e presto arriverà anche su dispositivi iOS e Android. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. In più, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.