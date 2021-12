Fortnite Capitolo 3: svelata ufficialmente la Stagione 1 con un trailer

Nelle scorse ore, Epic Games ha svelato ufficialmente il nuovo Capitolo 3 di Fortnite, che inizierà ovviamente con la Stagione 1, divulgandone anche un trailer… “cappottato”

I leak, nel mondo di internet, sono ormai all’ordine del giorno, specialmente per le software house più grandi ed affermate. Ne sa qualcosa Sony, che da mesi si vede anticipare i giochi gratuiti del PlayStation Plus da qualche utente, facendo saltare quel minimo effetto sorpresa che il servizio ancora regalava (trovate qui i giochi gratis di dicembre!). Un’altra vittima di leak inaspettati dell’ultimo periodo è stata anche Epic Games che, in procinto di lanciare il nuovo contenuto di Fortnite, ha visto arrivare immagini in anteprima della nuova mappa in un teaser su… Tik Tok. Terminato infatti il “Capitolo 2” con un evento dedicato, intitolato proprio “The End”, andato live nella giornata di ieri, il Capitolo 3 si appresta a stravolgere l’intero universo di gioco di Fortnite. E anche la sua mappa!

Nelle scorse ore, Epic Games ha ufficialmente svelato il Capitolo 3 con un Overview Trailer, che ha mostrato la mappa “rovesciata” nella sua interezza. Sotto alla vecchia ambientazione, infatti, si nasconde un intero nuovo mondo di gioco che siamo pronti a scoprire e che, nel contenuto video mostrato e che trovate qua sotto, viene dettagliata piuttosto bene. La parte occidentale è coperta completamente di neve, giusto a tema per le festività natalizie, mentre quella orientale è tropicale, con tanto di palme, sabbia cristallina e tanto sole. Vi lasciamo il trailer proprio qua sotto.

Il trailer del Capitolo 3 di Fortnite ribalta la situazione

Ovviamente i cambiamenti e le novità non riguarderanno solo la mappa, ma l’intera economia di gioco. Epic Games ha aggiunto nuove armi, come il Fucile d’Assalto Ranger, l’MK-Seven o lo Stinger SMG. Inoltre, l’azienda ha anche annunciato il nuovo Battle Pass, che consentirà ai giocatori di avventurarsi nella nuova mappa nei panni di Spider-Man (potrete usare anche le ragnatele per spostarvi oscillando!) o Marcus di Gears of War.

Avete visto il trailer dedicato all'annuncio ufficiale del Capitolo 3 di Fortnite?