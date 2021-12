Mattel: ecco le idee regalo per Natale 2021!

Tramite comunicato stampa, Mattel ha deciso di aggiornarci sul catalogo delle sue varie linee, così che possiate farvi un’idea per i regali per Natale 2021

Il periodo più luccicante e costoso dell’anno si avvicina: Natale è alle porte. Se non sapete che cosa regalare a grandi e piccini, diverse aziende produttrice di giocattoli ed oggettistica si sono ovviamente messe in moto per regalare i più grandi sogni a chiunque sia appassionati di feticci nerd. Vi abbiamo già parlato delle dieci migliori idee di Spin Master in un articolo dedicato, oggi vogliamo riassumervi quel che il catalogo Mattel, fra tutte le sue linee più famose, ha in serbo per voi (e per noi) in vista del Natale 2021.

Falalalala!

Per trascorrere il periodo di Natale 2021 in modo allegro e creativo, i licenziatari Mattel propongono una serie di prodotti di qualità e divertenti che hanno come protagonisti celebri Barbie, la fashion doll che dal 1959 insegna a bambini e bambine che possono essere tutto ciò che desiderano, Hot Wheels, brand iconico per le sfide infuocate su quattroruote, e Sam il Pompiere, pioniere dei concetti di coraggio ed amicizia. Iniziamo dalla linea Grandi Giochi, che propone una serie di prodotti dedicati alla bambola più famosa di sempre.

Grandi Giochi: Barbie Rainbow Sparke Deluxe Styling Head

Le bambine che amano cambiare sempre acconciatura troveranno in Rainbow Sparke Deluxe Styling Head il regalo ideale per sperimentare nuove pettinature e stili sempre alla moda. La coloratissima chioma di Barbie aspetta di essere acconciata con gli accessori per capelli inclusi nella confezione. Potrete ad esempio attaccare pailettes ai capelli di Barbie, inserendole nell’applicatore e premendo il pulsante apposito. Potrete anche trasformare il trucco di Barbie: ad esempio, applicando acqua fredda sulle labbra apparirà il rossetto. Per tornare all’effetto naturale, invece, vi basterà applicare acqua calda. La bambola è disponibile al prezzo di 54.90€.

Coffee Shop – Registratore di Cassa | Mattel: ecco le idee regalo per Natale 2021!

Il coloratissimo Coffee Shop di Barbie consentirà ai più piccoli di servire dolcetti e bevande grazie al bellissimo set corredati di tanti accessori a tema. Non mancano ovviamente deliziosi muffin e gustosi cappuccini, per dolci momenti di gioco in compagnia. Il prezzo del prodotto è di 54.90€.

Uno degli evergreen fra i giocattoli di Natale più amati dalle bambine è il Registratore di Cassa di Barbie, che consentirà loro di affiancare Barbie come cassiere di un negozio. Rigorosamente rosa (ovviamente), funziona per davvero! Contiene 52 accessori tra cui banconote, monete, buoni pasto e carte di credito. Il prezzo del prodotto è di 49.90€.

Theo Klein: Barbie Centro Bellezza con Accessori | Mattel: ecco le idee regalo per Natale 2021!

La linea Theo Klein propone un role play set che le bambine che amano la cura di sé non possono non inserire nella lettera a Babbo Natale: il salone di bellezza. Completo di sgabellino realizzato nel design di Barbie ha effetti luminosi e sonori molto glamour, insieme a dei ripiani che possono essere utilizzati come passerella per le bambole. Include anche molti accessori, come pettine, spazzola, mollette e fermagli per capelli. Nei ripiani girevoli è possibile riporre tanti accessori. Il prezzo del prodotto è di 64.99€.

Mondo Motors: Hot Wheels e Barbie sfrecciano fianco a fianco

Mondo Motors è una garanzia quando si tratta di veicoli radiocomandati. Con HW Monster Truck BoneShaker i più coraggiosi dovranno reggersi forte. Il mostruoso veicolo fuori strada telecomandato in scala 1:14 farà restare a bocca aperta anche i più scatenati, grazie alla carrozzeria decorata dalle iconiche fiamme Hot Wheels e, ovviamente, dalle quattro ruote di dimensioni incredibili. Il prezzo del prodotto è di 64.90€.

HW Monster Truck Rhinomate è invece la novità più selvaggia tra i prodotti Mondo Motors. Si tratta di un veicolo radiocomandato con luci e le fattezze di un Rinoceronte, che aspetta i più temerari per sfide mozzafiato. Il set include una batteria ricaricabile inclusa per il veicolo e 2 AA per il radiocomando, al prezzo di 64.99€.

Con Barbie Dreamcar le bambine più spericolate potranno vivere l’ebrezza di sfrecciare a tutto gas su una vera e propria auto dei sogni in pieno stile Barbie. Dreamcar è una cabrio radiocomandata e personalizzata con l’inconfondibile logo Barbie, per portare direttamente le bambine al volante dell’avventura, accompagnate dal tocco glamour della fashion doll più amata di sempre. Il prezzo al pubblico è di 54.90€.

Lisciani: Barbie Atelier, Boutique e Summer Villa | Mattel: ecco le idee regalo per Natale 2021!

Un tavolo luminoso come base per creare tanti modelli e look completi per Barbie vi aspetta con Barbie Fashion Atelier! All’interno troverete pennarelli, stencil, modelli, cartelline per raccogliere le migliori creazioni, glitter e tutto quello che vi servirà per dare libero sfogo alla fantasia. Con una Barbie inclusa nella confezione, il prezzo al pubblico è di 39.90€.

Per le bambine più modaiole, invece, è stato realizzato il set Barbie Fashion Boutique, in cui potranno giocare a fare le stiliste con Barbie e costruire una vera e propria boutique da sogno grazie a questo incredibile set in cartotecnica. Oltre alla Barbie inclusa nella confezione, troverete tanti accessori da sistemare all’interno degli spazi della boutique, compresi i manichini per mostrare le collezioni. Il tutto con un prezzo al pubblico di 34.90€.

Infine, Lisciani termina le sue proposte Mattel per questo Natale 2021 con la Barbie Dream Summer Villa, un set con cui potrete costruire la vera casa delle vacanze di Barbie in cartotecnica. Le bambine potranno assemblare con facilità la casa e personalizzarla con accessori, scoprire i diversi ambienti che la compongono (piscina, veranda, zona barbecue) insieme, ovviamente, alla solita Barbie inclusa nella confezione. Prezzo al pubblico: 49.90€.

ODS: Hot Wheels in ogni dove | Mattel: ecco le idee regalo per Natale 2021!

ODS dedica la mondo di Hot Wheels fantastici prodotti “ever green” che non possono mancare nelle letterine di Babbo Natale. Ad esempio, i Tappetoni 180 x 120 cm per i più agguerriti amanti delle quattro ruote, dove potranno far sfrecciare le proprie macchinine a tutto gas. Disponibili in due varianti e in ciascuna confezione è incluso un veicolo originale, al prezzo di 24.99€.

Due sono anche le varianti di Transporter, uno da 40 cm e uno da 60 cm di lunghezza, sono pronti a conservare e trasportare tutti i veicoli Hot Wheels dei veri fan del brand. La più piccola contiene tre veicoli Hot Wheels e numerosi segnali stradali, mentre quella da 60 cm ne contiene quattro, di veicoli. Entrambe sono dotate di scivolo frontale per sfide mozzafiato! Al prezzo, rispettivamente, di 20.90€ per la versione piccola e 39.90€ per quella più grande.

Simba: ecco Sam il Pompiere | Mattel: ecco le idee regalo per Natale 2021!

Simba Italia è licenziatario “master toy” della linea giocattolo dedicata all’eroe più incredibile di Pontypandy e dedica a Sam il Pompiere speciali veicoli. Il primo, per questo Natale, è il Camion dei Pompieri Jupiter De Luxe, il best seller della linea dedicata a Sam. Provvisto di luci e suoni, dei personaggi della serie, accessoriato e curato in ogni dettaglio (ci potete anche spruzzare l’acqua!) il set è presentato al pubblico con un prezzo di 59.90€.

Infine, per queste proposte di Natale 2021 di Mattel, troviamo l’Elicottero Wallaby II, con cui Sam potrà finalmente spiccare il volo. Lungo 34 cm, dotato di luci per le missioni notturne e con all’interno il personaggio articolato del pilota Tom Thomas, il prodotto si presenta con un prezzo consigliato al pubblico di 44.90€.

Buon divertimento!

Terminano qui le proposte di catalogo Mattel per i regali di Natale 2021. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e per altre meravigliose offerte a tema oggettistico nerd vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Zavvi!