Apex Legends: Arsenale, il nuovo trailer presenta le abilità di Ballistic, la nuova leggenda!

Il nuovo trailer di Apex Legends: Arsenale presenta le abilità di Ballistic, la nuova leggenda che entrerà a far parte del roster del battle royale (e non solo) di casa Respawn

August Montgomery Brinkman era un tempo il più grande concorrente dei Thunderdome Games con il nome di Ballistic, dove combatteva con selvaggia spavalderia. Dopo due decenni di clandestinità, è pronto a fare il suo debutto negli Apex Games e a insegnare ai suoi nemici le buone maniere. Ballistic diventa la 24esima Leggenda del roster di Apex Legends che farà il suo debutto con la nuova season (Arsenale), che sarà disponibile dal 9 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, e le sue abilità sono state presentate in un nuovo trailer rilasciato da Respawn e Electronic Arts:

Apex Legends: Arsenale, le abilità di Ballistic nel dettaglio

Ecco le abilità di Ballistic, la nuova leggenda di Apex Legends:

Abilità passiva – Tracolla : cosa c’è di meglio di due armi? Che ne dite di tre? Ballistic è in grado di riporre una terza arma nella sua Tracolla, accessibile tramite l’Inventario o Azione Personaggio. Tuttavia, la Tracolla non può essere dotata di accessori, ma più artiglieria c’è, meglio è.

: cosa c’è di meglio di due armi? Che ne dite di tre? Ballistic è in grado di riporre una terza arma nella sua Tracolla, accessibile tramite l’Inventario o Azione Personaggio. Tuttavia, la Tracolla non può essere dotata di accessori, ma più artiglieria c’è, meglio è. Abilità tattica – Colpo da Maestro : gli avversari devono tenere gli occhi aperti perché Ballistic può sparare un proiettile che riscalda l’arma dei nemici mentre aprono il fuoco. Il surriscaldamento provoca danni. Tieni premuto il comando dell’abilità tattica per agganciare il bersaglio.

: gli avversari devono tenere gli occhi aperti perché Ballistic può sparare un proiettile che riscalda l’arma dei nemici mentre aprono il fuoco. Il surriscaldamento provoca danni. Tieni premuto il comando dell’abilità tattica per agganciare il bersaglio. Abilità Ultimate – Tempesta: meno male che Ballistic fa gioco di squadra! Attivando Tempesta vicino ai compagni di squadra, si ottengono ricariche più rapide, velocità nel movimento armato e munizioni infinite. Dato che Ballistic va matto per la moda, Tempesta permette di potenziare anche la Tracolla e farla diventare d’oro.

