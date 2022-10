Recensione FIFA 23 PC: passare indietro per avanzare

In questa recensione andremo a conoscere il “nuovo” FIFA 23 nella sua versione PC l’ultimo capitolo della serie prima del cambio nome

FIFA 23, il videogioco sportivo più atteso in Italia e non solo, è finalmente sbarcato sulle nostre piattaforme da gaming. Da anni ormai non si vedono grosse migliorie in vista, soprattutto per quanto riguarda la versione PC. Il precedente capitolo, infatti, ci aveva lasciati alquanto basiti per la scelta di adottare la versione old gen. Quasi tutti i PC presenti nelle case degli utenti possono tranquillamente lanciare questo gioco, eppure Electronic Arts aveva optato per una “versione già nata vecchia” rispetto a quella della controparte PlayStation 5 e Xbox Series.

Questa volta però gli sviluppatori hanno capito l’antifona e hanno deciso di rilasciare per tutte le console la versione current gen. Anche noi PC Master Race finalmente possiamo godere delle migliorie grafiche che vanno a svecchiare questa serie. Ma basterà questo per farci gradire il videogioco o ci sono delle sorprese ancora da scoprire? Iniziamo questa recensione di FIFA 23 per la versione PC e scopriamo quali novità sono state apportate e cosa ancora è rimasto, putroppo, invariato.

HyperMotion2 esiste anche su PC, ma…

Ebbene sì, finalmente questa tecnologia approda anche su PC. La tanto attesa HyperMotion Technology che sarebbe dovuta sbarcare con FIFA 22 sui nostri computer, è finalmente arrivata, seppur con un anno di ritardo. Ovviamente HyperMotion2 si presenta come la versione migliorata di quella che era presente nel precedente capitolo della serie. Questa tecnologia si basa su un sistema di cattura e machine learning utilizzato sulle partite di calcio reali per creare più di 6.000 animazioni in-game.

Rispetto alla precedente versione che creava dei movimenti migliori ma ancora troppo lontani dalla realtà, questa ci si avvicina abbastanza. Pur avvicinandosi, tuttavia, rimangono sempre le solite imperfezioni che mandano in malora non solo l’immersività, ma addirittura tutta la fisica presente nel gioco. Ovviamente non vedremo giocatori decollare a tre metri di altezza per intercettare un cross, ma il più delle volte ci è capitato di vedere i giocatori lanciati, letteralmente, a due metri di distanza dopo un contrasto di gioco avvenuto quasi da fermi.

Il problema principale, però, lo abbiamo con i portieri. Se l’anno scorso, almeno inizialmente, potevano essere catalogati come dei veri e propri Superman, quest’anno si nota un appesantimento fin troppo eccessivo. Ovviamente non si parla solo di tuffi, ma dei movimenti generali. Più volte ci è capitato che il portiere, nonostante la palla fosse calciata da lontano, si lanciasse con colpevole ritardo, quasi come se l’HyperMotion2 dovesse analizzare il movimento giusto da assegnare al tuffo del portiere. Ovviamente una cosa del genere è impossibile, ma effettivamente in alcuni frangenti gli estremi difensori sono sembrati lenti e goffi nei loro tuffi in maniera eccessiva.

Lenti, ma impeccabili – Recensione FIFA 23

Abbiamo provato questo gioco in tutte le salse. Ogni modalità è stata soppesata con i giusti parametri, ma una cosa più di tutte ci ha fatto ribollire il sangue. Le difficoltà sono oggettivamente sproporzionate sia in un senso che nell’altro. Sicuramente adesso starete pensato: “Beh è ovvio che la prima difficoltà sia facilissima mentre l’ultima molto ma molto difficile”. In parte sì, è così, e in parte no.

Ovviamente le difficoltà facili devono essere facili per favorire chi è meno esperto del titolo e quelle difficili creare la giusta sfida anche ai più navigati. Ma appunto, devono creare una sfida, sia in un senso che nell’altro. I livelli devono essere settati per creare il giusto ritmo in base all’utente che usufruisce del titolo. Qui invece notiamo un’IA che passa dall’essere poco più intelligente di uno zombie a una fusione fra tutte le divinità greche, norrene ed egizie messe insieme. Ma andiamo con ordine e spieghiamo tutto passo passo.

Praticamente nella modalità più semplice del gioco potrete tranquillamente giocare a occhi chiusi che non rischierete di prendere una rete neanche a pagarli. Sarà facile osservare tiri poco precisi anche a 1 metro di distanza dalla porta e il livello del loro portiere sui calci piazzati sarà veramente imbarazzante. Di contro, più aumentiamo e più questi parametri si ribaltano, fino a diventare l’esatto opposto quando arriviamo all’ultima difficoltà. In questo caso potremo assistere a degli eurogol che in confronto alla rete di Florenzi in Roma-Barcellona del 2015, quest’ultima sembrerà un tiro insulso.

L’IA infatti non ne sbaglierà una, da qualsiasi posizione si trovi. Assisteremo a tiri che di reale hanno poco. Palle che si abbasseranno all’ultimo quel tanto che basta per passare sopra la mano del portiere e finire sotto la traversa. Ovviamente tale miglioria non riguarda solo gli attaccanti, ma tutti i giocatori in generale che diventano quasi dei veggenti e anticipano ogni nostra mossa. Questo vale anche per i portieri che, in caso di rigori, pareranno ogni vostro singolo tiro, anche quello più angolato e imprendibile. Proprio questo è un’altra nota dolente di questo videogioco.

Se andiamo ad analizzare i calci di rigore, noteremo quanto i portieri siano realizzati con poca accuratezza e realismo rispetto a tutto il resto. Il tuffo degli estremi difensori infatti sembra essere diviso in due fasi ben distinte: il momento del caricamento per lo slancio e la fase di volo. Nel primo notiamo la solita pesantezza alla quale siamo ormai abituati dopo tante ore di gioco, mentre nella seconda si trasformano in veri e propri jet pronti ad intercettare la palla. Inoltre queste movenze le abbiamo solo se indoviniamo la traiettoria della palla. Quando saremo spiazzati infatti, l’estremo difensore non accennerà minimamente a lanciarsi e si limiterà a sbilanciarsi verso il lato selezionato guardando la palla, senza neanche accennare un tuffetto.

Piccole novità nel gameplay – Recensione FIFA 23

Sebbene quindi vi siano dei lati negativi che abbiamo appena descritto, un buon lavoro fatto per aggiornare l’ultimo capitolo della serie (dal prossimo anno cambierà nome) è quello svolto sui calci da fermo. Sono solo delle piccole migliorie che vanno però a modificare sensibilmente lo stile di gioco; si abbandona la strada intrapresa per avere un leggero ritorno al passato, soprattutto per quanto riguarda calci di punizione e calci d’angolo.

Un ritorno ben gradito che va a migliorare alcune meccaniche che in FIFA 22 erano andate peggiorando irrimediabilmente. Andiamo con ordine e partiamo dai calci di punizione. Diciamocelo chiaro e tondo, il bersaglio che si allargava rendeva la vita impossibile a molti. Il ritorno alla cara vecchia linea, sebbene non sia sinonimo di precisione assoluta, non va ad inficiare in maniera assoluta sul nostro tiro, anche se ciò rendere il gioco leggermente più arcade del dovuto. È stata comunque mantenuta la meccanica del tempismo, sebbene non sia sempre attiva sui calci di punizione.

Questa modifica è stata attuata anche sui calci d’angolo, rendendo il cross più semplice e facile da valutare per chi batte. Una rimodulazione differente invece è stata apportata ai calci di rigore che risultavano alquanto impossibili da battere se non si faceva l’apposito tutorial. Adesso sono molto più intuitivi e facili da calciare. Si sceglierà sempre la direzione con la levetta sinistra, ma questa volta la precisione sarà dettata da un cerchio olografico sul terreno che andrà a chiudersi sul nostro pallone. Più è piccolo quest’ultimo, più preciso sarà il nostro calcio.

Anche la modalità FUT ha ricevuto dei piccoli quanto significativi cambiamenti. Sono stati rimossi i link, quelle linee che collegavano i vari giocatori, e l’intesa di squadra, il tutto per rendere più facile e intuitivo il nuovo sistema di intesa. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiegherà tutti i cambiamenti apportati a questo sistema.

Ma il comparto tecnico? – Recensione FIFA 23

Passiamo adesso al punto più determinante di questa recensione di FIFA 23, ovvero il comparto tecnico. Abbiamo testato questo titolo su due computer diversi: l’Acer Nitro 5 (il modello del 2022) e un computer assemblato. Quest’ultimo è dotato delle seguenti componenti:

Sistema operativo : Windows 11 64-bit

: Windows 11 64-bit Processore : AMD Ryzen 3900X

: AMD Ryzen 3900X Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda video: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

Come potete notare, sia in un caso che nell’altro le specifiche consigliate sono state abbondantemente superate, quindi durante la fase di gioco tutto (o quasi) è filato liscio. Sebbene non abbiamo riscontrato importanti glitch e bug grafici come nelle passate stagioni, il gioco comunque ha creato qualche problemino non da poco. Nulla di eclatante sia chiaro, ma che comunque rischia di compromettere l’esperienza generale.

In primis vi sono dei problemi audio non da poco con la telecronaca che, sebbene la partita precedente si sia sentita perfettamente, nella successiva risultava assolutamente assente. Non abbiamo trovato soluzioni efficaci nel menù delle impostazioni; l’unica alternativa era quella di chiudere e riavviare il gioco. Proprio durante la telecronaca abbiamo riscontrato un punto che potrebbe essere rivisto dagli sviluppatori. La voce che introduceva le novità dagli altri campi era alquanto metallica e robotica e stonava molto con quella dei telecronisti. Questo purtroppo ci ha riportati subito con i piedi per terra, facendoci ricordare subito che siamo su un videogioco e non stiamo guardando una partita vera.

A voler esser pignoli, anche i menù non hanno subito importanti cambiamenti, risultando praticamente un copia incolla del precedente capitolo. Buona invece è risultata come sempre la colonna sonora che ci ha accompagnati durante la nostra prova e anche la reattività dei giocatori sembra esser migliorata. Tuttavia, una reattività maggiore si accompagna anche ad un gameplay più “lento” che predilige il gioco di squadra alle giocate individuali.

Ne vale dunque la pena?

Siamo giunti alla fine di questa recensione di FIFA 23 ed è quindi giunto il momento di tirare un po’ le somme. Il titolo come sempre risulta essere il migliore in circolazione per quanto riguarda l’esperienza simulativa. Gran parte del merito va anche alla tecnologia HyperMotion2 che finalmente arriva sui nostri PC dopo un ritardo di un anno rispetto alle console di ultima generazione. HyperMotion2 restituisce movimenti più fedeli alla realtà, sebbene non sempre questa venga rispettata pienamente.

Il nuovo capitolo finalmente predilige di più il gioco di squadra invece che le azioni in solitaria. Non sarà infatti possibile partire con un difensore, dribblare tutti gli avversari e concludere a rete come in alcune edizioni. Per arrivare in fondo servirà tanto gioco di squadra, specialmente a difficoltà alte. Proprio qui però riscontriamo i soliti problemi, con un’IA che diventa infallibile e ci regala tiri che Oliver Hutton e company potrebbero solo sognare. Anche i portieri si esaltano in questo caso, passando dall’essere statue pesanti all’essere dei sistemi missilistici difensivi impeccabili.

Ci sono invece sembrate molto buone le modifiche ai tiri da fermo che semplificano le meccaniche, regalando anche ai meno esperti la possibilità di poter concludere a rete. Anche il nuovo sistema di intesa su FUT sembra esser pensato per chi approccia per la prima volta a questa modalità. Risulta essere più semplice e sicuramente più snello del suo predecessore, magari per attrarre maggiormente i novizi senza farli sentire spaesati davanti a tante meccaniche non propriamente di facile comprensione all’inizio.

Tutte queste novità però si contrappongono a dei menù obsoleti e che risultano praticamente identici a quelli della passata edizione. Nulla da ridire invece in fatto di gameplay per quanto riguarda bug e glitch grafici. Ma potrebbe mai FIFA essere perfetto? Ebbene no. Se dal punto di vista visivo non abbiamo notato nulla di problematico, ecco che la telecronaca, già poco realistica in alcuni casi, salta del tutto.

Insomma, sebbene ci siano delle novità carine, FIFA rimane comunque FIFA, nel bene e nel male. Per questa recensione di FIFA 23 è ormai tutto. Se siete intenzionati ad acquistare la versione PC in leggero sconto, vi consigliamo di dare uno sguardo alle pagine di Instant Gaming. Per non perdervi future news dall’universo videoludico invece, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!