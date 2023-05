Apex Legends: Arsenale svela un nuovo trailer di gioco

Apex Legends: Arsenale verrà lanciato il 9 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC ed è stato svelato il nuovissimo trailer di gioco

Apex Legends: Arsenale, l’ultimo importante aggiornamento dello sparatutto celebre in tutto il mondo, è in arrivo e EA e Respawn hanno rilasciato un nuovissimo gameplay trailer in vista del lancio del 9 maggio. Guardate la nuova leggenda, Ballistic, lanciarsi ancora una volta nella mischia nel trailer di oggi, disponibile su YouTube: giocatori possono aspettarsi che Arsenale sia pieno di nuovi contenuti, chicche e, naturalmente, un nuovo concorrente: Ballistic. Ecco il trailer di Arsenale:

Apex Legends: Arsenale, trailer e dettagli

Ecco le principali novità di Apex Legends: Arsenale, presentate nel trailer e in fase di annuncio:

Nuova Leggenda Ballistic : La nuova Leggenda Ballistic, il concorrente per eccellenza dei Thunderdome Games originali, torna dal suo ritiro e, con decenni di esperienza nei combattimenti, il suo arsenale è una forza da non sottovalutare. Per quanto lo riguarda, ha imparato tutti i trucchi necessari per insegnare ai suoi nemici le buone maniere.

: La nuova Leggenda Ballistic, il concorrente per eccellenza dei Thunderdome Games originali, torna dal suo ritiro e, con decenni di esperienza nei combattimenti, il suo arsenale è una forza da non sottovalutare. Per quanto lo riguarda, ha imparato tutti i trucchi necessari per insegnare ai suoi nemici le buone maniere. Confini del Mondo sta guarendo : il tempo guarisce tutte le ferite, i livelli di lava del World’s Edge si sono alzati e raffreddati e le squadre di costruzione hanno effettuato notevoli riparazioni. I climatizzatori hanno cambiato il paesaggio con nuovi banchi di neve, meno fumo vulcanico e una visibilità più chiara. I giocatori possono anche esplorare la storia dei Giochi Apex nel nuovo Museo dei Giochi Apex a Frammento Est.

: il tempo guarisce tutte le ferite, i livelli di lava del World’s Edge si sono alzati e raffreddati e le squadre di costruzione hanno effettuato notevoli riparazioni. I climatizzatori hanno cambiato il paesaggio con nuovi banchi di neve, meno fumo vulcanico e una visibilità più chiara. I giocatori possono anche esplorare la storia dei Giochi Apex nel nuovo Museo dei Giochi Apex a Frammento Est. Padronanza delle armi : Il nuovo sistema di padronanza delle armi consente alle Leggende di dimostrare la loro abilità con tutte le armi del gioco guadagnando XP e completando sfide difficili in tutte le modalità. Una volta raggiunte determinate pietre miliari, i giocatori sbloccheranno le prove con le armi. Le ricompense delle prove includono badge specifici per le armi, tracker, una cornice per lo stendardo leggendario e un pacchetto di armi leggendarie. Padroneggiate tutte le armi del gioco per sbloccare le ricompense speciali della Maestria Armi.

: Il nuovo sistema di padronanza delle armi consente alle Leggende di dimostrare la loro abilità con tutte le armi del gioco guadagnando XP e completando sfide difficili in tutte le modalità. Una volta raggiunte determinate pietre miliari, i giocatori sbloccheranno le prove con le armi. Le ricompense delle prove includono badge specifici per le armi, tracker, una cornice per lo stendardo leggendario e un pacchetto di armi leggendarie. Padroneggiate tutte le armi del gioco per sbloccare le ricompense speciali della Maestria Armi. Nuovo Poligono di tiro : Buono, migliore, eccellente. La pratica rende perfetti nel poligono di tiro, recentemente aggiornato e notevolmente ampliato. E che cosa migliorerà la permanenza al suo interno? Tutto ciò che vi siete prefissati di fare. Iniziate l’addestramento di base nel Nucleo, oppure provate l’Arena dei duelli, l’area di addestramento e il percorso di agilità per affinare le vostre abilità nel combattimento ravvicinato, nello scontro e nella navigazione. Sperimentate i nuovi edifici del poligono e, per la prima volta, personalizzate i manichini in modo che corrano, si allontanino e vi diano filo da torcere.

: Buono, migliore, eccellente. La pratica rende perfetti nel poligono di tiro, recentemente aggiornato e notevolmente ampliato. E che cosa migliorerà la permanenza al suo interno? Tutto ciò che vi siete prefissati di fare. Iniziate l’addestramento di base nel Nucleo, oppure provate l’Arena dei duelli, l’area di addestramento e il percorso di agilità per affinare le vostre abilità nel combattimento ravvicinato, nello scontro e nella navigazione. Sperimentate i nuovi edifici del poligono e, per la prima volta, personalizzate i manichini in modo che corrano, si allontanino e vi diano filo da torcere. High-Caliber Battle Pass Rewards : nuove skin per le armi, skin per i personaggi, emotes e altro ancora verranno lanciate insieme ad Arsenale il 9 maggio.

: nuove skin per le armi, skin per i personaggi, emotes e altro ancora verranno lanciate insieme ad Arsenale il 9 maggio. Aggiornamenti delle classifiche: ulteriori dettagli arriveranno prossimamente.

Rimanete sintonizzati su tuttotek.it per ulteriori novità. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata a Kinguin.