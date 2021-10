Amazon Prime Gaming: tra i nuovi giochi di novembre anche Control

Mensilmente Amazon Prime Gaming aggiunge al suo catalogo nuovi giochi: andiamo a vedere quali saranno quelli che arriveranno a novembre

Anche per il mese di novembre Amazon Prime Gaming si rinnova, aggiungendo nuovi giochi al suo già espanso catalogo. Per chi non fosse familiare con il servizio, gli basterà sapere che avendo un account Amazon Prime si ha periodicamente modo di ottenere gratuitamente giochi, DLC, Espansioni e contenuti bonus. Accedendo a questo tipo di programma si ha anche un’iscrizione gratuita ai canali Twitch, la popolare piattaforma streaming posseduta da Amazon ed essenziale per accedere al Prime Gaming, che consente anche l’utilizzo di funzionalità riservate solo agli utenti iscritti su un certo canale, oltre al poter personalizzare la chat ed evitare invadenti pubblicità.

I nuovi giochi Amazon Prime Gaming di novembre

Durante il mese di novembre su Amazon Prime Gaming saranno disponibili ben tre Tripla A, e anche vari giochi indie come Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2: New Chapter, BAFL – Brakes Are For Losers, Secret Files: Sam Peters. E come al solito, non possono mancare dei contenuti aggiuntivi per giochi già accessibili attraverso lo store, che riguarderanno New World, Far Cry 6, Genshin Impact, Call of Duty, Fallout 76 e Fall Guys. Infine, grazie all’accordo siglato tra Prime Gaming e Riot Games, vi saranno aggiunte bonus esclusive per League of Legends e Wild Rift, Legends of Runeterra, Valorant.

Invece, i nuovi giochi Tripla A disponibili su Amazon Prime Gaming a partire dal 1 novembre sono:

Control Ultimate Edition , titolo in terza persona creato da Remedy Entertaiment, dalla lore ispirata alle creature paranormali e storie di misteriose anomalie raccolte nel sito della SCP Foundation. Questa versione contiene anche i DLC The Foundation ed AWE.

, titolo in terza persona creato da Remedy Entertaiment, dalla lore ispirata alle creature paranormali e storie di raccolte nel sito della SCP Foundation. Questa versione contiene anche i DLC The Foundation ed AWE. Dragon Age Inquisition, terzo capitolo della saga di Dragon Age sviluppata da Bioware, ed incentrata stavolta su un’Inquisitore a cui viene affidato il compito di chiudere una minacciosa “Breccia” che ha improvvisamente squarciato il cielo, mentre nella nazione divampa una guerra civile ed invasioni di mostri e demoni terrorizzano la popolazione.

terzo capitolo della saga di Dragon Age sviluppata da Bioware, ed incentrata stavolta su un’Inquisitore a cui viene affidato il compito di chiudere una minacciosa “Breccia” che ha improvvisamente squarciato il cielo, mentre nella nazione divampa ed invasioni di mostri e demoni terrorizzano la popolazione. Rise of The Tomb Raider, seguito di Tomb Raider (2013), vede l’avventurosa Lara Croft che stavolta si appropinqua ad andare in Siberia, alla ricerca della leggendaria città di Kitezh. Ma come al solito, lei non sarà né l’unica né la prima a trovare questo luogo che dovrebbe condurre al segreto dell’immortalità.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per nuovi interessanti titoli a prezzi scontati.