GTA San Andreas presto approderà in VR grazie a un progetto di Rockstar Games e Oculus

Presto GTA San Andreas uscirà sotto una nuova veste VR: la Rockstar Games ha infatti annunciato una collaborazione con Oculus per portare il popolare titolo (uscito per la prima volta nel 2004) a un ulteriore livello di immersione del giocatore nel mondo di GTA, grazie anche alla tecnologia di Oculus Quest 2. Questa versione completamente in realtà virtuale del gioco sarebbe in sviluppo già da molti anni. GTA San Andreas: non solo in VR ma anche remastered GTA San Andreas per VR è stato annunciato durante la diretta di Facebook Connect 2021, dove Mark Zuckerberg in persona ha parlato del nuovo “metaverso” su cui si baserà da ora in poi la sua azienda, grazie anche alla tecnologia Oculus. L’annuncio di questo nuovo titolo di Rockstar Games arriva insieme a quello di una collaborazione fra la casa produttrice e i rapper Dr Dre e Snoop Dogg per la colonna sonora di un prossimo GTA e l’uscita della versione remastered dei primi tre titoli della popolare saga: GTA 3, Vice City e, per l’appunto, San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition viene descritta come la versione definitiva dei tre giochi, con delle migliorie al sistema di controllo e soprattutto alla grafica, che risulterebbe notevolmente migliorata: le luci, l’ambiente, i riflessi e le ombre sono più nitidi, sono presenti modelli aggiornati dei veicoli e dei personaggi. Rockstar Games ha annunciato anche l’arrivo di alcuni titoli di GTA su PlayStation Now (dal 7 dicembre) e su XboX Game Pass (dall’11 novembre, in concomitanza con l’uscita della trilogia).