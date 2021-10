Rise of the Tomb Raider è gratis su PC: ecco come riscattarlo

Per festeggiare il 25esimo anniversario della serie, Square Enix e Crystal Dynamics daranno la possibilità di scaricare gratis Rise of the Tomb Rider a tutti gli abbonati Amazon Prime: scopriamo insieme tutti i dettagli

Tomb Raider festeggia quest’anno il venticinquesimo anniversario della serie. Lasciate che questa affermazione si sedimenti nel vostro cuore ancora convinto di essere giovane e pimpante, e venite con noi nell’angolino degli anziani nostalgici. Com’è ovvio che sia, si è quindi dato il via ad una serie di celebrazioni, di uscite e di iniziative per festeggiare appieno un avvenimento così importante per Lara Croft. Nel corso dello Square Enix Presents di marzo sono state svelate molte informazioni sulla Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, la raccolta che racchiude gli ultimi tre capitoli reboot dell’avventuriera più amata di sempre, insieme a tutti i DLC rilasciati.

Per continuare i suddetti festeggiamenti, oggi Square Enix ha annunciato che tutti gli abbonati ad Amazon Prime potranno riscattare gratuitamente una copia della versione PC di Rise of the Tomb Raider. Potrete ottenerla via Prime Gaming dall’1 al 14 novembre. Inoltre, sono stati anche annunciati due porting per Nintendo Switch di titoli spin-off della serie, ossia Lara Croft and the Guardian of Light (del 2010) e Lara Croft and the Temple of Osiris (2014), sviluppati da Feral Interactive e in arrivo sull’ibrida Nintendo nel corso del prossimo anno.

Se siete abbonati ad Amazon Prime potete riscattare Rise of the Tomb Raider gratis!

Tomb Raider è una serie nata originariamente nel 1996, quando il primo capitolo sviluppato da Core Design ed Eidos Interactive arrivò in Europa su Sega Saturn. Da lì sono usciti più di venti titoli totali che hanno venduto, nel totale, più di 85 milioni di copie. Insomma, una serie sì prolifica, ma anche molto apprezzata ed imitata nel corso degli anni.

Vi ricordiamo dunque che potete riscattare gratis Rise of the Tomb Raider dall'1 al 14 novembre tramite Prime Gaming se siete abbonati ad Amazon Prime.