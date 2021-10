Dragon Age 4: il gioco potrebbe non arrivare su PS4 e Xbox One

Dragon Age Inquisition è stato rilasciato tre anni fa su PS4 e Xbox One, ma l’attesa di Dragon Age 4 è sempre rimasta vivida tra i fan, che però potrebbero dividersi per via degli ultimi rumor

Dragon Age: Inquisition ha avuto un lancio turbolento, caratterizzato da numerose critiche riguardanti la storia, la presenza di un grande numero di bug, e missioni secondarie da una scrittura alquanto pigra, improntate sulla ripetuta raccolta di risorse. Ma grazie ai DLC rilasciati nei mesi a seguire, la storia ha preso una piega che ha portato i fan ad attendere con ansia un nuovo capitolo, solo per capirne i risvolti. Tuttavia, negli ultimi anni, Bioware ha subito vari importanti abbandoni, e combinando ciò all’annuncio di Dragon Age 4 per PS4 ed Xbox One e le nuove console ad uno sviluppo estremamente travagliato, i giocatori non potevano evitare di trovarsi in agitazione.

Dragon Age 4: addio alla generazione di PS4 e Xbox One

Bioware, da allora, ha dato un numero davvero minimo di informazioni, limitandosi al mostrare alcuni concept art e fumosi teaser trailer. Sicuramente il gioco sarebbe stato lanciato anche sulle nuove piattaforme, e si pensava che ciò sarebbe stato lo stesso per quelle della generazione scorsa. Eppure nelle ultime ore sono apparsi alcuni leak e rumor, che sembrano affermare come, dopotutto, Dragon Age 4 non arriverà su PS4 ed Xbox One.

La notizia è emersa dal profilo Linkedin di Daniel Nordlander, ex sviluppatore Bioware, dove è visibile una voce tra i ruoli lavorativi che ha avuto, e che riguarda la sua collaborazione dal 2019 al 2020 nella creazione del gioco. In essa, si può leggere come Dragon Age sia programmato per l’uscita su PS5, Xbox Series X ed S, e PC, escludendo le vecchie console. Potrebbe darsi che la rinuncia a rilasciare Dragon Age 4 su PS4 e Xbox One sia stata determinata dopo aver visto l’esito di Cyberpunk 2077, esempio lampante di quanto possa essere complesso rimanere su queste piattaforme e dare al contempo luogo ad un buon prodotto.

