Assassin’s Creed Infinity: Ubisoft ha parlato, “il gioco non sarà un free to play”

Vi siete chiesti se Assassin’s Creed Infinity sarà un free to play? A rispondere ci ha pensato proprio Ubisoft nelle ultime ore

Dopo aver dichiarato a maggio che erano in atto piani per rendere free to play alcuni dei suoi più noti franchise videoludici, a Ubisoft è stato chiesto quale sarà il modello di business di Assassin’s Creed Infinity durante la sua chiamata sugli utili del secondo trimestre. “Non sarà gratuito e questo gioco avrà molti elementi narrativi”, ha risposto il CEO di Ubisoft Yves Guillemot. “Sarà un gioco molto innovativo, ma avrà ciò che i giocatori hanno già in tutti i giochi di Assassin’s Creed, tutti gli elementi che amiamo inserire fin dall’inizio. Sarà un gioco enorme ma con molti elementi che già esistono nei giochi che abbiamo pubblicato in passato”, ha aggiunto. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Assassin’s Creed Infinity: niente free to play ma il gioco si evolverà in prospettiva a lungo termine sul modello “Game as a service”

Dopo le dichiarazioni del CEO di Ubisoft sull’ipotesi free to play per Assassin’s Creed Infinity il chief financial officer di Ubisoft, Frédérick Duguet, ha anche affermato che il gioco “è ancora in una fase iniziale di sviluppo”. Per ora ciò che è noto sul progetto è che nascerà da una collaborazione tra Ubisoft Quebec (Odyssey) e Ubisoft Montreal (Origins e Valhalla).

È stato affermato che Assassin’s Creed Infinity sarà un enorme gioco online ambientato in più periodi storici e che si evolverà nel tempo come servizio live. A luglio, Duguet ha definito Infinity “un progetto entusiasmante e ambizioso” che rimarrà “fedele all’eredità di ricche esperienze narrative di Assassin’s Creeds”.

Giovedì scorso, Ubisoft ha dichiarato che Assassin’s Creed Valhalla, dopo un forte debutto commerciale, è diventato il “secondo gioco che genera profitti” nella storia dell’azienda.

Valhalla riceverà un secondo anno di espansioni, il primo per la serie, e oggi Ubisoft si è impegnata a fornire “grandi nuovi contenuti” per il titolo nella seconda metà del suo anno fiscale in corso che si concluderà il 31 marzo 2022. Il franchise di Assassin’s Creed ha registrato il suo anno di vendite più alto fino ad oggi nei 12 mesi terminati il ​​31 marzo 2021, ha dichiarato Ubisoft a maggio.

Giovedì Ubisoft ha anche annunciato ritardi per diversi giochi. The Division Heartland e Prince of Persia: Sands of Time Remake, entrambi precedentemente programmati per il rilascio durante l’anno fiscale in corso, verranno ora lanciati durante l’anno che si concluderà il 31 marzo 2023. Rocksmith+, che è stato posticipato il mese scorso dalla finestra di lancio dell’estate 2021 a una data non specificata, è stato anche spostato al prossimo anno fiscale di Ubisoft.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.