Se siete in possesso di Hogwarts Legacy su PC questa guida fa decisamente per voi, andremo a vedere le 10 migliori mod per migliorare la vostra esperienza di gioco

Non c’è che dire, questa volta c’è voluto davvero pochissimo tempo prima che dei modder mettessero mano a Hogwarts Legacy per poi distribuire le loro personali modifiche al videogioco, in questa guida andremo a vedere insieme quali sono le 10 migliori mod da installare su PC e con cui migliorare decisamente la vostra esperienza di gioco nell’ultimo titolo sviluppato da Avalanche Software.

Ascendio Mod – Hogwarts Legacy: le 10 migliori mod per PC

Essendo un gioco di ruolo open world è fuori discussione che siano presenti anche una moltitudine di problemi tecnici, e nonostante gli sviluppatori siano al lavoro costantemente per risolvere questi problemi la soluzione attualmente più veloce e affidabile è di puntare all’installazione di alcune mod. Una fra queste è proprio la Ascendio Mod creata dall’utente Nexusmods Seifumaru, la qualche apporta migliorie ai cali di framerate presenti nel videogioco. Tali problematiche non verranno eliminate del tutto, ma disattivando il ray-tracing probabilmente avrete un netto miglioramento.

Mouse Control for Broom – Hogwarts Legacy: le 10 migliori mod per PC

Giocando vi sarete resi conto che i controlli di volo della scopa potrebbero non essere decisamente ottimali, considerando che tutti i comandi (tranne la rotazione) sono controllati attraverso la tastiera. Per tutti coloro che desiderano una soluzione al “problema” abbiamo un’ottima notizia, non dovete far altro che scaricare la mod Mouse Control for Broom dell’utente Nexusmods r457. Come suggerisce anche il nome oltre che alla rotazione della telecamera, questa mod apporta modifiche anche all’ascesa e discesa della scopa, aggiungendo persino i comandi invertiti se di vostro gradimento.

Nimbus 2000 Broom – Hogwarts Legacy: le 10 migliori mod per PC

Nel videogioco sono presenti oltre una decina di scope da scegliere, ma molti dei fan della saga di Harry Potter avranno notato che sono assenti alcuni modelli importanti. La Nimbus 2000 Broom Mod creata dall’utente norskpl ne aggiunge una di queste al gioco, sostituendo la Yew Weaver con la scopa utilizzata proprio da Harry Potter nei suoi primi tre anni ad Hogwarts. La differenza è esclusivamente estetica, quindi non aspettatevi che il sistema di volo o altro siano diversi, tuttavia vale sempre la pena utilizzare questa mod se siete dei veri fan della saga.

Smaller UI – Hogwarts Legacy: le 10 migliori mod per PC

Sebbene non abbiamo in importanza di chissà quale valore nei videogiochi, le opzioni di personalizzazione dell’interfaccia utente e dei singoli elementi sono sempre molto apprezzate. Specialmente in quei videogiochi come Hogwarts Legacy queste opzioni rappresentano il tallone d’achille, per questo ci viene in soccorso la Smaller UI Mod di Nexusmods r457, la quale come suggerisce anche il nome, permette di rimpicciolire tutti gli elementi dell’interfaccia in questione, rendendo di fatto la loro presenza meno fastidiosa ed ingombrante.

Crystal Clear Minimap – Hogwarts Legacy: le 10 migliori mod per PC

Se state cercando mod in grado di apportare ulteriori miglioramenti all’interfaccia utente di gioco non potete non installare la Crystal Clear Minimap, sviluppata dall’utente S1yRuleZ. Questa mod è abbastanza “minimale” in quanto si occupa esclusivamente di migliorare la qualità dell’immagine della minimappa. Niente di chissà quanto invasivo e complicato, tuttavia può essere molto utile per molti videogiocatori.

Arachnofobia Mod – Hogwarts Legacy: le 10 miglior mod per PC

Spesso ci sarà la necessità di affrontare dei ragni giganti, e la paura dei ragni non è qualcosa di molto raro nelle persone. Se incontrare queste mostruosità vi spaventa e vi impedisce di giocare la mod Arachnofobia di norskpl è qualcosa che vi consigliamo, questa mod trasforma i terribili ragni in delle scatole. Ricorda però che seppur visivamente non siano più ragni, quelle scatole si muovono come i ragni e attaccano anche come ragni, quindi prestate sempre la dovuta attenzione.

Istant Spelling Switching – Hogwarts Legacy: le 10 migliori mod per PC

In questo videogioco tanto acclamato dal grande pubblico uno dei maggiori punti di forza sono i combattimenti, che però presentano alcune problematiche fastidiose. Una di queste ad esempio è l’avere accesso a soli quattro incantesimi per volta, costringendo i videogiocatori a variare set di incantesimi nel mezzo dei combattimenti. La mod dell’utente Nexusmods Micchannn dal nome Instant Spell Switching tuttavia risolve questo problema, permettendo al videogiocatore di avere accesso a tutti gli incantesimi contemporaneamente.

Game Pauser – Hogwarts Legacy: le 10 migliori mod per PC

È sempre una rogna quando i videogiochi non consentono di mettere in pausa i filmati, e anche questo videogioco ahimè ha questo problema. Seppur crediamo fermamente che Avalanche Software presto darà ai giocatori questa possibilità, nel frattempo è possibile utilizzare la mod Game Pauser dell’utente Nexusmod YouYouYouTheBoxx. Attualmente la sua implementazione non è perfetta, e bisognerà sempre attendere un ultima battuta del personaggio prima che il filmato possa venir messo in pausa, ad ogni modo è pur sempre meglio di niente.

Unequip Wand – Hogwarts Legacy: le 10 migliori mod per PC

Questa mod rappresenta un’aggiunta minore, ma che potrebbe essere utile a molti videogiocatori. Allo stato attuale il videogioco non dispone di un comando per riporre la bacchetta nella sua fondina, e ciò avverrà in automatico soltanto dopo un determinato lasso di tempo, con la mod Unequip Wand di nathdev è possibile rifoderare la bacchetta ogni volta che lo vorrai. Allo stesso modo questa mod ti permetterà di togliere il cappello in game manualmente.

Magic Gun – Hogwarts Legacy: le 10 migliori mod per PC

Con questa mod, che personalmente trovo di dubbia utilità visti a volte alcuni scorci di cronaca, sarà possibile sostituire la bacchetta con una pistola. Si avete letto bene, la mod Magic Gun di Nexusmods atomzx sostituisce la tua bacchetta ponendo nelle mani del personaggio un’arma convenzionale, certo da essa usciranno comunque i vostri incantesimi, tuttavia se amate scorrazzare per tutto il mondo di Hogwarts con una pistola in mano, questa è la mod che fa per voi.

Presto arriveranno sicuramente altre mod

Non c’è che dire, nonostante tutto i modder hanno iniziato a darci sotto con Hogwarts Legacy, e a dimostrarlo c’è proprio questa nostra guida su le 10 migliori mod per PC. Se sei un fan del videogioco ad ogni modo sono presenti anche ulteriori utilissime guide, come questa che riteniamo essere decisamente interessante e che dovreste leggere.

Se alcune di queste mod vi stuzzicano potete provarle scaricandole dal sito NexusMods. Per rimanere aggiornati su tutto ciò che ruota intorno al mondo dei videogiochi e non solo vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK, e non dimenticatevi di passare sul sito di Kinguin dove è possibile reperire tantissimi videogiochi a prezzi decisamente scontati.