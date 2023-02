Scopriamo insieme, in questa guida dedicata ad Hogwarts Legacy, come risolvere il puzzle ed aprire le porte di Aritmanzia, quelle con raffigurati numeri e simboli di animali

Il successo di Hogwarts Legacy, al netto delle critiche e delle polemiche, è quantomai indiscusso. Arrivato lo scorso 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X | S, dopo il rinvio delle versioni old-gen e Nintendo Switch, il titolo di Avalanche Software e Warner Bros ha permesso a tutti gli appassionati del franchise di Harry Potter (e anche ai semplici curiosi) di vivere un’avventura magica ambientata cento anni prima rispetto alla nascita del mago più famoso di sempre. Sappiamo che anche voi state ancora scorrazzando in giro per il mondo sulla vostra scopa, o per i corridoi di Hogwarts alla ricerca delle statuette di Demiguise per potenziare il vostro Alohomora. Lo sappiamo. E sappiamo anche che vi siete imbattuti in loro: quelle diamine di porte.

Come aprire le porte con i numeri in Hogwarts Legacy: un puzzle semplice, ma che può dare filo da torcere

Prima di scoprire come risolvere il puzzle ed aprire le porte di Aritmanzia, quelle con raffigurati numeri e simboli di animali

Fra un corridoio e l’altro | Hogwarts Legacy: come aprire le porte con i numeri e i simboli

Nel corso della vostra esplorazione dei corridoi di Hogwarts, vi sarete imbattuti, sin dalle prime ore, in strane porte (chiamate di Aritmanzia) su cui sono raffigurati triangoli ai cui vertici si trovano numeri e simboli. Nelle vicinanze di queste porte (o poco distanti, vi basterà usare Revelio per scovarli) troverete anche dei pannelli con cui poter interagire, colpendoli con la vostra magia base. All’interno di queste porte si trovano, solitamente, forzieri con equipaggiamenti piuttosto potenti od oggetti per espandere la vostra collezione. Insomma, è importante che capiate come aprire queste porte in Hogwarts Legacy, un po’ per completismo un po’ perché… è piuttosto semplice farlo.

Aritmanzia | Hogwarts Legacy: come aprire le porte con i numeri e i simboli

Il concetto di base è semplice: al centro di ciascun triangolo c’è la cifra che dovrete ottenere sommando i tre vertici. Solitamente, ai vertici troverete o un numero, un simbolo e i punti interrogativi (che rappresentano proprio il valore che dovrete scovare voi), o anche direttamente due simboli e i punti interrogativi. I simboli rappresentano degli animali o creature mitologiche tipiche del folklore di Harry Potter e corrispondono tutti ad un numero compreso fra 0 e 9. I valori non cambiano fra una porta e l’altra, quindi potete stare tranquilli ed utilizzare sempre lo stesso ragionamento per ciascuna.

Quando avrete capito quali sono i due numeri mancanti per risolvere l’enigma, vi basterà colpire i pannelli fino a raggiungere il simbolo corrispondente. Se entrambi saranno corretti, potrete avvicinarvi, aprire la porta e raccogliere ogni qual genere di tesoro vi sia racchiuso all’interno. Nelle prossime righe andremo a conoscere i simboli e i corrispondenti valori, poi faremo un excursus per darvi tutte le soluzioni delle porte presenti ad Hogwarts.

Il valore di ciascun simbolo | Hogwarts Legacy: come aprire le porte con i numeri e i simboli

Potete riconoscere il valore di ciascun simbolo utilizzando il comodo schema che trovate qui sopra, oppure semplicemente guardando gli archi delle porte stesse. I valori sono posti in senso crescente partendo da sinistra a destra, o comunque come segue:

0 – Demiguise

1 – Unicorno

2 – Graphorn

3 – Runespoor

4 – Fwooper

5 – Quintaped

6 – Salamandra

7 – Marmite

8 – Ragno

9 – Hydra

Le porte della Scalinata Principale | Hogwarts Legacy: come aprire le porte con i numeri e i simboli

Nell’area della scalinata principale troverete tre diverse porte di Aritmanzia, qui di seguito le soluzioni:

Scalinata Principale : 0 (Demiguise) e 5 (Quintaped)

: (Demiguise) e (Quintaped) Torre della Scalinata Principale : 6 (Salamandra) e 7 (Marmite)

: (Salamandra) e (Marmite) Torre di Corvonero: 4 (Fwooper) e 5 (Quintaped)

Le porte dall’Ala di Astronomia e della Sala Grande | Hogwarts Legacy: come aprire le porte con i numeri e i simboli

Nell’Ala di Astronomia troverete solo una porta, più precisamente nell’Aula di Incantesimi, la cui soluzione è la seguente:

Aula di Incantesimi: 2 (Graphorn) e 7 (Marmite)

La soluzione della porta della Sala Grande, invece, è la seguente:

Sala Grande: 8 (Ragno) e 3 (Runespoor)

Le porte della Biblioteca | Hogwarts Legacy: come aprire le porte con i numeri e i simboli

Infine, nella zona della Biblioteca troverete ben quattro porte di Aritmanzia, di cui due poste una di fronte all’altra nell’Aula di Aritmanzia. Qui di seguito trovate tutte le soluzioni:

Aula di Aritmanzia 1 : 4 (Fwooper) e 5 (Quintaped)

: (Fwooper) e (Quintaped) Aula di Aritmanzia 2 : 6 (Salamandra) e 1 (Unicorno)

: (Salamandra) e (Unicorno) Aula di Divinazione : 4 (Fwooper) e 3 (Runespoor)

: (Fwooper) e (Runespoor) Aula di Pozioni: 8 (Ragno) e 3 (Runespoor)

Buon divertimento!

E queste erano tutte le soluzioni sul come aprire le porte di Aritmanzia in Hogwarts Legacy.