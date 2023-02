Corsair: presentati i nuovi kit di memoria DDR5

Corsair ha da poco presentato i nuovi kit di memoria DDR5 da 48 GB, 96 GB e 192 GB. Scopriamoli insieme in questo articolo

Corsair, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, oggi ha presentato i suoi ultimi kit di memoria DDR5 con capacità eccezionali. Questo risultato è stato reso possibile grazie all’impiego dei nuovi moduli UDIMM da 24 GB e 48 GB. Per la prima volta, gli appassionati e gli utenti più esperti potranno finalmente scegliere kit di memoria da 192 GB (4x 48 GB), 96 GB (2x 48 GB) o 48 GB (2x 24GB).

Ecco tutti i nuovi kit di memoria DDR5 presentati da Corsair

I kit, disponibili per i modelli VENGEANCE RGB DDR5 e VENGEANCE DDR5, vantano capacità di memoria ideali per le applicazioni più ambiziose che richiedono prestazioni elevate, come ad esempio i software di video editing in 8K o i workload AI o il deep learning. Sono progettati per l’utilizzo anche con le schede madri che hanno solamente due slot di memoria, incluse le versioni Micro ATX e Mini-ITX, dove lo spazio è ridotto ma sono richieste grandi capacità.

Questi modelli sono ottimizzati per i PC gaming e le workstation più recenti e, grazie alle nuove capacità di memoria, offrono agli utenti più esigenti l’opzione di assemblare il proprio sistema con configurazioni di memoria che non erano possibili fino ad ora. I kit da 96 GB e 48 GB sono disponibili immediatamente sia nei modelli RGB che in quelli non-RGB, con velocità di 5.600 MT/s e 5.200 MT/s e supporto per l’overclocking tramite protocollo Intel XMP 3.0, garantendo velocità di esecuzione ottimali.

Quelli da 192 GB (4x 48 GB) con 5.200 MT/s di velocità, saranno disponibili a partire dal 7 marzo 2023, e stabiliscono un nuovo standard per le DDR5 a capacità elevate. Questi kit da quattro DIMM sono infatti compatibili con i sistemi Intel di 13esima generazione e supportano l’overclocking tramite i profili Intel XMP 3.0, consentendo di ottenere il massimo da ogni singolo modulo.

I prezzi partono dai 204,99 € relativi al kit VENGEANCE DDR5 da 48 GB (2x 24 GB) da 5200 MHz fino a raggiungere i 444,99 € per il kit VENGEANCE RGB DDR5 da 96 GB (2x 48 GB) da 5600 MHz. Non sono ancora noti invece i prezzi relativi ai kit da 192 GB. Cosa ne pensate di queste nuove soluzioni RAM della società statunitense? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!