Prime Video febbraio: nuove serie TV disponibili per i nostalgici

La piattaforma Prime Video di Amazon sorprende tutti gl appassionati di serie TV in questo fine febbraio 2023, pubblicando ben quattro titoli perfetti per un effetto nostalgia.

Dal 21 febbraio sono disponibili Veronica Mars, Mom, Chuck e Rizzoli & Isles, quattro titoli del primo decennio degli anni 2000 che gli appassionati di serie TV conoscono molto bene e che in qualche modo hanno anche segnato questo ambito grazie alla loro originalità negli anni in cui sono state trasmesse.

Prime Video: da febbraio disponibili quattro serie perfette per i nostalgici

Il primo titolo è Veronica Mars, trasmessa la prima volta nel 2004 con tre bellissime stagioni e una quarta stagione di revival trasmessa nel 2019. La serie ha anche avuto un suo film a tanti anni di distanza dalla sua cancellazione dopo tre stagioni, realizzato grazie alla community di fan che da anni acclamavano un finale degno ad una serie di ottima qualità.

Veronica Mars è un’adolescente che frequenta gli ultimi anni di liceo con una grande passione per l’investigazione e che ci porta quindi all’interno di gialli da risolvere e misteri che coinvolgono i suoi compagni di scuola e altri conoscenti della cittadina in cui vive, Neptune.

Per un po’ di comicità e avventura c’è Chuck, serie trasmessa dal 2007 per cinque stagioni e un grande apprezzamento da parte di pubblico e critica. Un nerd che diventa per caso ricercato dalla CIA e poi conseguentemente anche lui coinvolto attivamente nelle loro indagini.

Prime Video: risate assicurate con Mom e Allison Janney

Sempre sul genere comico l’altro titolo disponibile è Mom, sit-com brillante e cinica con un cast importante, che vede infatti come protagonista l’attrice premio Oscar Allison Janney. Iniziata nel 2013 è andata avanti per ben otto stagioni, con due generazioni di madri a confronto, unite dal fatto che entrambe non smettono di commettere molti errori e anche pasticci.

Il quarto titolo è Rizzoli & Isles, una serie drama crime, totalmente al femminile, con protagoniste una poliziotta e una dottoressa anatomo-patologa. Tra indagini, vita privata e tanti personaggi di famiglia attorno a loro da gestire, la serie è perfetta sia per gli amanti del crime, sia per gli amanti del genere più di intrattenimento.

Quattro titoli che sono davvero un tuffo nel passato, quando le serie TV non si trovavano on demand così facilmente, ma bisognava seguire la programmazione televisiva. Un modo perfetto per rivederle, magari in compagnia e coinvolgendo chi non le ha mai viste e non può assolutamente perdersele.

