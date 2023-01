Dead Space: il Remake avrà un finale alternativo

La lista trofei di Dead Space Remake ha creato scompiglio in rete, in quanto contiene una statuetta che fa riferimento a un “finale alternativo”: scopriamo insieme tutti i dettagli

Uno dei titoli più attesi di questo primo mese del 2023, oltre al vicinissimo Forspoken (qui l’anteprima con le nostre prime impressioni!) è decisamente Dead Space Remake. Sviluppato da Motive Studio e pubblicato da Electronic Arts, il titolo arriverà il prossimo 27 gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X | S e rappresenta una vera e propria gioia per i fan del franchise, che non vedevano arrivare nulla dal lontano 2013. Nelle scorse ore, è stata anche svelata la lista trofei completa di Dead Space Remake, che ha fatto già discutere ed ipotizzare molto gli appassionati. Si parla di un finale alternativo.

Uno dei trofei, infatti, intitolato “Riunione”, recita così:

Riunione: Guarda il finale alternativo a qualsiasi livello di difficoltà.

Motive Studio, studio interno di Electronic Arts, non ha minimamente commentato la cosa, nonostante abbia già riferito in passato di aver aggiunto alcune cose all’originale, per creare il Remake. Non si era però mai parlato di una virata nella narrativa, come quella che può offrire un finale alternativo alla storia di Isaac. Il trofeo non era ovviamente presente nella versione originale del gioco, che vantava un solo, epico, finale comune a tutti i giocatori, indipendentemente dal come si decide di affrontare il gioco.

Dead Space Remake avrà un finale alternativo: trofei spoilerini!

A questo punto le scommesse sono aperte: quanti e quali cambiamenti ha apportato Electronic Arts alla narrativa di Dead Space, nella creazione del Remake? Non vogliamo in alcun modo parlarvi del finale, per ovvi motivi. Ci viene comunque da pensare che, forse, proprio gli sviluppatori hanno pensato di voler dare un finale più… completo alla storia di Isaac. Staremo a vedere!

Quale sarà questo finale alternativo di Dead Space Remake lo scopriremo solo una volta che ci avremo giocato, insomma. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!