Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, quali sono le cinque migliori armi per sterminare Necromorfi in Dead Space Remake: sono passati anni, ma ancora sappiamo come si fa

Il mese di gennaio si è chiuso alla grande (dopo l’arrivo di One Piece Odyssey e Forspoken) con l’uscita di Dead Space Remake, attesissimo rifacimento del titolo originale del 2008 di Visceral Games, stavolta affidato da Electronic Arts a Motive Studio. Dopo numerosi rumor, che si sono susseguiti negli anni, all’EA Play Live di Luglio 2021 si mostrò a tutti sul palco, sottolineando sin da subito alcune differenze con l’originale. L’avventura di Isaac sulla Ishimura è tornata in splendida forma e, lo sappiamo, state già tutti sterminando Necromorfi in ogni angolo della nave. E noi vogliamo spiegarvi come farlo al meglio!

Le cinque migliori armi di Dead Space Remake

Prima di elencarvi le migliori armi da utilizzare in Dead Space Remake, vi ricordiamo che qui su tuttoteK trovate già molto materiale a tema. Dal cosa sapere prima di iniziare a giocare, alle principali differenze con l’originale, per finire con la lista trofei. Se restate sintonizzati con noi, però, arriveranno sicuramente tante altre guide su Dead Space Remake! Detto questo, vediamo quali armi includere nel vostro arsenale per fare più casino possibile. Partiamo dal presupposto che di possibilità a livello di arsenale Isaac ne ha parecchie, e non si possono ottenere tutte con un singolo playthrough. Scegliere dunque come affrontare la vostra partita sarà fondamentale anche se, è vero lo ammettiamo, potete benissimo decidere di utilizzare esclusivamente un’arma e ignorare le altre. A quel punto, però, che gusto ci sarebbe?

Pistola Campo di Forza | Dead Space Remake: le migliori armi per sterminare Necromorfi

La Pistola Campo di Forza funziona piuttosto bene nel combattimento contro grandi gruppi di nemici, offrendo una buona opzione di crowd-control se ben posizionati. Questo perché, ovviamente, quest’arma colpisce nemici multipli con un singolo colpo e offre anche una buona quantità di knock-back, garantendovi del tempo extra per riorganizzarmi e, magari, anche curarvi.

Pistola Multiraggio | Dead Space Remake: le migliori armi per sterminare Necromorfi

Sulla stessa riga si posiziona anche la Pistola Multiraggio, ottima per il controllo di grandi gruppi di nemici e che offre, anch’essa, una buona possibilità di crowd-control e riposizionamento. Il maggior punto di forza di quest’arma è il suo fuoco secondario, che è in grado di posizionare delle trappole piuttosto efficaci dietro di voi. Nessuno vi coprirà le spalle nel corso dell’avventura in Dead Space Remake, tranne forse la Pistola Multiraggio.

Raggio a Contatto | Dead Space Remake: le migliori armi per sterminare Necromorfi

Il Raggio a Contatto è l’arma con la maggior potenza di fuoco di tutto Dead Space Remake. D’altro canto, però, ha bisogno della vostra massima precisione, avendo un tempo di ricarica piuttosto lungo e delle munizioni piuttosto costose. Inoltre, è anche piuttosto oneroso potenziarla, ma nonostante tutto quest’arma è micidiale contro i mostri più grandi e potenti nonché, ovviamente, contro i boss.

Fucile a Impulsi | Dead Space Remake: le migliori armi per sterminare Necromorfi

Il Fucile a Impulsi è un’arma che, all’inizio, non vi sembrerà tutto questo granché. Ed in effetti è anche vero: per poter sfruttare al meglio il Fucile a Impulsi dovrete necessariamente impiegare molte risorse nel potenziarlo. Una volta portato al massimo livello, avrete fra le mani un’arma terribilmente versatile, a partire dal fuoco primario con una buona cadenza, alla possibilità di lanciare granate con il suo fuoco secondario. Diverse possibilità di resa con una sola arma: provateci.

Lama al plasma | Dead Space Remake: le migliori armi per sterminare Necromorfi

La Lama al Plasma è decisamente la miglior arma di Dead Space Remake e, specialmente quando l’avrete potenziata, sarà probabilmente l’unica arma che sarete tentati di usare. Questo non solo per sbloccare un trofeo (Unica Arma), ma anche per rivendere tutto il resto delle munizioni per avere in tasca dei Crediti aggiuntivi. Inoltre, la possibilità di smembrare i nemici è unica e irrinunciabile, perché vi permetterà di calpestarli e, così, risparmiare punti vita e munizioni.

Buon divertimento!

Queste erano secondo noi le cinque migliori armi da utilizzare in Dead Space Remake. Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, se ci state giocando e con quale arma state sterminando i Necromorfi, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!