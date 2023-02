L’amica Geniale 4: in esclusiva le prime foto dal set

In anteprima le prime foto in esclusiva dal set della prossima stagione, L’amica Geniale 4. Serie Rai e HBO tratta dalla serie di romanzi di Elena Ferrante; un cast diverso e maturo con protagoniste Irene Maiorino e Alba Rohrwacher

Partite le riprese dell’ultima stagione de L’amica Geniale 4, serie Rai e HBO, tratta dal romanzo Storia della bambina perduta di Elena Ferrante. Capitolo conclusivo più intenso di dramma e contraddizioni di vivere; le vicissitudini e le trasformazioni del Novecento, ripercorse attraverso gli occhi di Elena e Lila.

Nelle ultime ore la Fandango ha diffuso nell’enorme tela del web, le prime foto in esclusiva del nuovo set. Nuovi volti protagonisti si affacciano sullo schermo, conferendo un significato cresciuto di maturità e candore. Largo spazio a volti vissuti e drammi più intensi, con protagoniste Alba Rohrwacher (nel ruolo si Elena) e Irene Maiorino (nel ruolo di Lila).

Svelata la prima foto ufficiale della quarta e ultima stagione de L’AMICA GENIALE. Si basa su “Storia della bambina perduta",

edito da @EdizioniEO.

Alba Rohrwacher sarà (Lenù), Irene Maiorino sarà Lila e Fabrizio Gifuni sarà Nino Sarratore.

Regia di Laura Bispuri. pic.twitter.com/oVELgZ5LqV — Fandango (@fandangoweb) January 30, 2023

L’amica Geniale 4: l’età adulta

Come per i personaggi del romanzo; anche nell’ultimo capitolo della serie L’amica Geniale 4 le personalità crescono e diventano adulte. Particolarità ben sottolineata nell’ultimo scatto pubblicato direttamente dal set. Una foto che sembra fatta di sfuggita e di fretta per non disturbare nessuno; ma efficace nel rivelare una piccola anticipazione dei prossimi episodi: ancora una volta riunite Elena (Alba Rohrwacher) e Lila (Irene Maiorino) sotto una veste più formale e serie. Una di fronte all’altra con le mani che toccano il grande pancione di Lila.

A fare l’ingresso nell’età adulta nei nuovi episodi de L’amica Geniale 4, spetterà anche a Nino Sarratore. Il maschile pomo della discordia; sarà interpretato da Fabrizio Gifuni.

Il soggetto e le sceneggiature sono state firmata da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, mentre la regia è stata curata da Laura Bispuri. Produttori esecutivi Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis.

Non sono state al momento rivelate date d’uscita ufficiali. Secondo alcune fonti non ufficiali, il debutto potrebbe essere segnato alla fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.