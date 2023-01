Daisy Jones & The Six: il teaser ufficiale della nuova serie in arrivo su Prime Video

Svelato il teaser trailer ufficiale della nuova serie Daisy Jones & The Six. Disponibile in esclusiva su Prime Video il prossimo 3 marzo; un musical-drama di dieci episodi creata da Scott Neustadter e Michael H. Weber

Prime Video svela in anteprima il teaser trailer ufficiale della nuova serie Daisy Jones & The Six. L’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band; ripercorsa attraverso un musical-drama di dieci episodi.

Creata da Scott Neustadter e Michael H. Weber; vanta di un cast ricco e strepitoso curato sotto ogni punto di vista: con protagonisti Riley Keough; Sam Claflin; Camila Morrone; Will Harrison; Josh Whitehouse, Sebastian Chacon e Tom Wright.

Con brani originali scritti e prodotti dal produttore Blake Mills (nominato ai Grammy); sarà disponibile a partire dal prossimo 3 marzo 2023, in esclusiva assoluta sulla piattaforma Prime Video. Ecco di seguito il teaser ufficiale e tutti i dettagli.

Daisy Jones & The Six: trama e dettagli della nuova serie di Prime Video

Tratta dall’omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid (edito in Italia da Sperling & Kupfer); la serie Daisy Jones & The Six racconta il successo e l’ascesa di una rock band divenuta famosa verso la fine degli anni 70. Con canzoni mozzafiato e concerti sold out mondiali; la voglia di cavalcare l’onda del successo attraverso un vero musical-drama adattato a tutte le generazioni.

Daisy Jones e Billy Dunne spariscono dalle scene musicali per motivi ai tempi ancora ignoti. A distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare ognuno la propria verità.

Gli episodi sono sotto la regia di James Ponsoldt (già noto per le pellicoe The Spectacular Now e The Circle). Mentre in veste di executive producer Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine, e Brad Mendelsohn per Circle of Confusion. Scott Neustadter inoltre ricopre il ruolo diexecutive producer e co-showrunner assieme a Will Graham.

