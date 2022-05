Dead Space: il remake ha una data di uscita

Finalmente la pazienza dei giocatori è stata ripagata con l’annuncio della data di uscita ufficiale del remake di Dead Space

Ne avevamo già parlato qui della livestream dedicata al remake di Dead Space, ma ora possiamo finalmente rivelarvi la data di uscita di questo mitico survival horror in terza persona sviluppato dall’allora Visceral Games (già visti con alcuni capitoli dei Sims e persino con Dante’s Inferno). Andiamo dunque a capire un po’ meglio la situazione!

Dead Space: il remake arriverà il prossimo anno

Senza perderci in ulteriori chiacchiere vi riveliamo dunque che il remake di Dead Space, come confermato di recente dalla Electronic Arts, uscirà il 27 gennaio del 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC. Occorrerà quindi portare ancora un pochino di pazienza per rivedere, e rigiocare, le avventure in equilibrio tra horror e fantascienza di Isaac Clarke.

E pensare che, inizialmente, tale titolo avrebbe dovuto uscire nel luglio del 2021, ma a tutti noi capita di ritardare un po’. Da ricordare inoltre che, il suo co – creatore Glen Schofield, ha annunciato di star lavorando ad un gioco simile ambientato però nel mondo di PUBG: Battlegrounds ed intitolato The Callisto Protocol. Staremo a vedere il risultato!

Stando a quanto richiarato da EA Motive, questa nuova “rivisitazione” dello storico titolo cercherà di mantenere l’aspetto e le sensazioni del primo capitolo inalterate migliorando però alcuni elementi grazie alla continua interazione avuta con i fan. Ulteriori news dovrebbero arrivare attorno ad Halloween, e quale miglior periodo sennò?, con un sequel ben più strutturato.

