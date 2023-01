Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Dead Space Remake, rifacimento dell’originale del 2008 ad opera di Motive Studio ed Electronic Arts in arrivo il prossimo 27 gennaio

Il 2023 si apre in maniera piuttosto scoppiettante, fra One Piece Odyssey e il venturo Forspoken. A completare la triade di titoli tanto attesi c’è anche Dead Space Remake, in arrivo il 27 gennaio su console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X | S, nonché, ovviamente, su PC. Un Remake molto atteso dai fan della serie, che non vedono arrivare nulla del franchise targato Electronic Arts ormai dal lontano 2013. Sviluppato da Motive Studio, il gioco narrerà nuovamente l’epopea dell’ingegnere Isaac sulla nave spaziale Ishimura, ricalcandone ad uno ad uno i passi… o quasi? In attesa dell’arrivo del titolo sugli scaffali (e nelle nostre console), recentemente sono stati svelati i trofei e noi, da bravi cacciatori, siamo qui a riportarveli.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Dead Space Remake consta di 48 statuette totali, di cui 35 di bronzo, 10 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Dead Space Remake. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Dead Space Remake: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la lista con la prima metà dei trofei di bronzo:

Benvenuti a bordo : Completa il capitolo 1 a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa il capitolo 1 a qualsiasi livello di difficoltà. Topo da laboratorio : Completa il capitolo 2 a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa il capitolo 2 a qualsiasi livello di difficoltà. Tutti i sistemi operativi : Completa il capitolo 3 a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa il capitolo 3 a qualsiasi livello di difficoltà. Carne da cannone : Completa il capitolo 4 a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa il capitolo 4 a qualsiasi livello di difficoltà. Vero credente : Completa il capitolo 5 a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa il capitolo 5 a qualsiasi livello di difficoltà. Effetto serra : Completa il capitolo 6 a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa il capitolo 6 a qualsiasi livello di difficoltà. S.O.S. : Completa il capitolo 7 a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa il capitolo 7 a qualsiasi livello di difficoltà. Strane trasmissioni : Completa il capitolo 8 a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa il capitolo 8 a qualsiasi livello di difficoltà. Relitto : Completa il capitolo 9 a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa il capitolo 9 a qualsiasi livello di difficoltà. Una fede salda : Completa il capitolo 10 a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa il capitolo 10 a qualsiasi livello di difficoltà. Tradimento : Completa il capitolo 11 a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa il capitolo 11 a qualsiasi livello di difficoltà. Arsenale completo : Trova tutte le armi del gioco.

: Trova tutte le armi del gioco. Fuoco automatico : Uccidi 30 nemici con il fucile a impulsi.

: Uccidi 30 nemici con il fucile a impulsi. Calorosamente, Isaac : Uccidi 30 nemici con il lanciafiamme.

: Uccidi 30 nemici con il lanciafiamme. Dacci un taglio : Uccidi 30 nemici con lo Squartatore.

: Uccidi 30 nemici con lo Squartatore. Forza letale : Uccidi 30 nemici con la pistola a campo di forza.

: Uccidi 30 nemici con la pistola a campo di forza. Sbudellatore: Uccidi 30 nemici con la pistola multiraggio.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Dead Space Remake: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Contatto completo : Uccidi 30 nemici con il raggio a contatto.

: Uccidi 30 nemici con il raggio a contatto. Collezionista : Colloca 25 oggetti nel deposito.

: Colloca 25 oggetti nel deposito. Narratore : Recupera 75 registri.

: Recupera 75 registri. Cantastorie : Recupera 150 registri.

: Recupera 150 registri. Commerciante : Raccogli tutti gli schemi.

: Raccogli tutti gli schemi. Tiratore scelto : Smembra 50 arti.

: Smembra 50 arti. Chirurgo : Smembra 500 arti.

: Smembra 500 arti. M’ama, non m’ama… : Strappa un arto penzolante con la telecinesi.

: Strappa un arto penzolante con la telecinesi. Guarda e impala : Impala un nemico.

: Impala un nemico. Altolà : Usa la stasi contro 50 nemici.

: Usa la stasi contro 50 nemici. Spezzaossa : Uccidi 10 nemici calpestandoli.

: Uccidi 10 nemici calpestandoli. Fronte al nemico : Sopravvivi al poligono.

: Sopravvivi al poligono. Peng è per sempre! : Trova il tesoro di Peng.

: Trova il tesoro di Peng. Forza bruta : Uccidi un Bruto.

: Uccidi un Bruto. Sterminatore : Uccidi il leviatano.

: Uccidi il leviatano. Scendi subito dalla mia nave! : Uccidi i resti di leviatano.

: Uccidi i resti di leviatano. Preda senza intelletto : Uccidi l’Unica Mente.

: Uccidi l’Unica Mente. Marchiato: Raccogli un frammento di Marchio per la prima volta.

I trofei d’argento | Dead Space Remake: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Esodo : Completa il capitolo 12 a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa il capitolo 12 a qualsiasi livello di difficoltà. Rigenerazione finale : Scopri le origini del cacciatore.

: Scopri le origini del cacciatore. Di nuovo uno : Prosegui le indagini di Nicole.

: Prosegui le indagini di Nicole. Alti standard : Completa il gioco a difficoltà Media o superiore.

: Completa il gioco a difficoltà Media o superiore. Collaboratore di fiducia : Completa una Nuova partita + a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa una Nuova partita + a qualsiasi livello di difficoltà. Costruzione su ordinazione : Installa tutti i potenziamenti per le armi.

: Installa tutti i potenziamenti per le armi. Unica arma : Completa il gioco usando solo la lama al plasma.

: Completa il gioco usando solo la lama al plasma. Fuoriclasse a zero G : Completa il livello 6 di basket zero G.

: Completa il livello 6 di basket zero G. Libero accesso : Crea l’annullamento generale della sicurezza.

: Crea l’annullamento generale della sicurezza. Riunione: Guarda il finale alternativo a qualsiasi livello di difficoltà.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Dead Space Remake: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le due statuette d’oro:

Intoccabile : Completa il gioco a difficoltà Impossibile.

: Completa il gioco a difficoltà Impossibile. Al massimo: Potenzia al massimo tutte le armi e gli equipaggiamenti.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino:

Ufficiale Concordance: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Dead Space Remake. Fateci sapere se acquisterete il titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!