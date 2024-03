Call of Duty Warzone: ritorna la mappa Rebirth Island

Una storica rinascita torna a vagire in Call of Duty Warzone: respawna, metaforicamente e letteralmente, Rebirth Island tra le mappe in-game

Giocatori di Call of Duty Warzone, gioite: la mappa Rebirth Island sta per fare il suo attesissimo ritorno sotto i riflettori. L’ambientazione è stata oggetto di teaser da parte degli sviluppatori, ma ora sappiamo che il 3 aprile potremo tornare a sforacchiarci sull’isola. Amatissima dai giocatori, la mappa si pone come remake di Alcatraz dalla modalità Blackout battle royale di Black Ops 4. Non è la prima volta che i giocatori del titolo free-to-play mettono piede sull’atollo della rinascita: già a dicembre 2020 la location ha fatto la sua comparsa come parte dell’aggiornamento per la season 1 di Black Ops Cold War. L’andirivieni dei contenuti non è facile da seguire, ma è possibile che (dopo la rimozione dell’arena nel novembre 2022) l’isola sia qui per restare.

L’isola di Rebirth Island rinasce in Call of Duty Warzone

L’attuale Call of Duty Warzone è in realtà il seguito numerato dell’originale (che, dopo aver abbandonato Rebirth Island, ha fatto lo stesso con la denominazione “2.0” lo scorso settembre). La mappa è tornata già settimana scorsa come contenuto di lancio per la versione mobile del gioco. E sebbene lo scontro tra 120 giocatori sia giocabile solo sulla classica Verdansk, l’isola che fa il suo ritorno supporterà 48 giocatori, oltre al regolamento Resurgence. Nel caso, quest’ultimo consiste ai giocatori di ritornare in gioco ad oltranza fintantoché uno dei compagni di squadra è ancora in vita. Non è solo la mappa ad essere tornata per restare, dunque: anche i giocatori venderanno cara la pelle prima di abbandonarla.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo ritorno? Siete in hype o preferite Rio de Janeiro? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.