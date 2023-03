Resident Evil 4 Remake: come sbloccare munizioni infinite

C’è penuria di munizioni, ma è possibile sbloccare risorse infinite nel remake di Resident Evil 4: vi spieghiamo noi come dovete fare

“Ma come”, starete sbraitando voi dopo aver letto la guida generale e quella per superare il primo agguato al villaggio, “ci stai dicendo che è possibile sbloccare munizioni infinite nel remake di Resident Evil 4?!” Eh… in realtà sì, ma si tratta più di un modo aggiuntivo per godersi il gioco che altro. Avete presente le cento vite in cima al Castello di Peach in Super Mario 64, a cui abbiamo alluso come easter egg parlando della nuova versione del gioco per Nintendo DS? Stavolta andremo più spediti, ma non aspettatevi che questa nostra nuova guida vi possa servire dai primi istanti di gioco.

Accedere al negozio dei contenuti extra – Resident Evil 4: Come sbloccare le munizioni infinite nel remake

Di modi per avere munizioni infinite ce ne sono diversi, ma come abbiamo lasciato intendere occorre prima sbloccare il negozio dei contenuti extra nel remake di Resident Evil 4. In altre parole, vi dovrete fare la vostra bella gavetta armandovi di olio di gomito. Occorre infatti finire prima il gioco almeno una volta. Poi, dopo i titoli di coda, potrete accedere al già citato negozio all’interno del menù dei contenuti bonus. Per acquistare gli strumenti che troverete al suo interno, occorrerà spendere una risorsa specifica: i punti di completamento, ottenibili portando al termine le sfide e, in generale, andando a caccia di obiettivi e trofei. Ma non essendo il gioco su piattaforme Nintendo, lo starete già facendo… no?

Tokyo Mew Mew – Resident Evil 4: Come sbloccare le munizioni infinite nel remake

Per i giocatori che mirano a contenuti migliori, occorre prima ottenere l’accesso a un livello di difficoltà a parte. Parliamo di una sfida da Professionisti. Si parla, dunque, di finire la campagna una volta e di farlo di nuovo nel New Game Plus per sbloccare questo nuovo tasso di sfida. Così facendo, vi aprirete la strada verso armi dalle munizioni infinite e un accessorio che vi faciliterà la vita di parecchio. Sbloccare le orecchie da gatto non è semplice, ma una volta indossate porteranno all’infinito tutte le vostre munizioni. Occorre però completare il gioco a difficoltà Professionista con valutazione S+. Per riuscirci occcorre finire il gioco in meno di cinque ore e mezza e salvando fino a 15 volte.

Rocket Lawn Chair – Resident Evil 4: Come sbloccare le munizioni infinite nel remake

Se improvvisarvi cosplayer felini non fa per voi (e non vi giudicheremmo per questo), c’è un altro modo più facile per avere potenza di fuoco illimitata. Per i giocatori che amano il caos (cioè una gran bella fetta, ammettiamolo), provate a finire il gioco una volta e a ricominciare con il New Game Plus. Nel secondo capitolo dell’avventura, visitate il Mercante dopo che Leon riottiene il suo arsenale e troverete un bell’oggetto in vendita: il Lanciarazzi Infinito. La buona notizia è che potrete polverizzare qualunque zombi vi capiti a tiro. La cattiva è che dovrete prima aver messo da parte due milioni di Pesetas!

“So I wanna be a paperback writer / paperback writer” – Resident Evil 4: Come sbloccare le munizioni infinite nel remake

Per chiamare una pistola a tamburo la “Chicago Typewriter”, o macchina da scrivere di Chicago, di fantasia (e di amore per i gangster anni ’20) ce ne vuole. Sia come sia, si tratta appunto di una pistola a tamburo. Ed ottenerla in versione illimitata vi servirà un po’ più di impegno: si parla di completare il gioco in difficoltà Professionista portando a casa una bella A. La cosa si traduce in un massimo di sette ore per arrivare (di nuovo) ai titoli di coda. Fatelo e troverete questa fabbrica di pallottole nel negozio dei contenuti extra, pronta a sforacchiare tutto il peggio di questo sordido angolo d’Iberia.

“Posa il cannone”

Parlavamo di gangster ed ecco che salta fuori il loro modo preferito di definire le pistole: l’Handcannon, o “cannone” nelle traduzioni italiane. Per accaparrarvi il cannolo ripieno di polvere da sparo dovrete fare un pizzico di lavoro in meno rispetto alla Lettera 22 di Chicago, ma non è dire molto. Vi occorrerà finire la difficoltà Professionista senza ricorrere ad armi potenziate come quelle che abbiamo già citato o come il coltello Primal. Il lato positivo? Non c’è alcuna richiesta in fatto di tempo impiegato o valutazione, quindi potete tranquillamente arrivare ai titoli di coda con qualche dente in meno.

