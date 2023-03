Asteroid City: il primo trailer ufficiale del nuovo film di Wes Anderson

Svelato in esclusiva il primo trailer ufficiale di Asteroid City, l’attesissima pellicola diretta da Wes Anderson. Con un cast ricchissimo di celebri attori hollywoodiani come Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton e molti altri; scopriamo insieme tutti i dettagli fino ad ora rivelati

Dopo il lancio ufficiale della locandina; è stato rilasciato in grande esclusiva anche il primo trailer del nuovo film Asteroid City, diretto dal regista Wes Anderson. Previsto sul grande schermo statunitense il prossimo 16 giugno (per poi approdare successivamente nelle sale italiane); Asteroid City sarà probabilmente protagonista nella prossima edizione di maggio del Festival di Cannes.

La profonda riflessione e mediazione sul significato della vita, con protagonisti un cast pazzesco ricco di volti noti del panorama cinematografico. Scopriamo di seguito il primo trailer e tutti i dettagli del film.

Asteroid City: i dettagli sul trailer e la trama del nuovo film di Wes Anderson

Colori pastellati. Un ordine geometrico da fare invidia. Un primo trailer in grado di trasportarci nell’insolita cittadina immaginaria creata Wes Anderson. Asteroid City è ambientato nel 1955; soffermandosi sulla stravagante convention astronomica. Conosciuta con il nome di Junior Stargazer, si svolge nella lontana città collocata al centro del deserto; visto come luogo dove studenti e genitori si incontrano; ritrovandosi connessi (e interconnessi) tra conoscenza, esperienza di vita e vicissitudini inaspettate.

Con la sceneggiatura firmata dallo stesso Anderson assieme a Roman Coppola (Moonrise Kingdom, L’isola dei cani); tornano altri due grandi due collaborastori di lunga data: il direttore della fotografia Robert Yeoman e il compositore Alexandre Desplat. Il cast del film, vede presenziare interessanti new entries nel suo mondo cinematografico:Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson.

Non vi resta che seguire tuttoteK per scoprire ulteriori aggiornamenti su Asteroid City, e non perdere nemmeno una news nel mondo del cinema e delle serie tv!

