Super offerte Euronics: Samsung Galaxy A53 5G

Il nuovo Smartphone Samsung Galaxy A53 5G, di colore nero è finalmente disponibile in offerta presso tutti gli store EURONICS fino al 25 ottobre

Euronics Italia S.p.A. è il secondo partner per fatturato di Euronics International, con la sola eccezione della Germania. Questa azienda è uno dei principali attori nella distribuzione di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo. Infatti, attualmente, Euronics Italia S.p.A. conta su una forza lavoro di oltre 6.300 dipendenti distribuiti su tutto il territorio italiano. Fino al 25 ottobre è possibile acquistare in offerta nei punti vendita Euronics di tutta Italia il nuovo nuovo Smartphone Samsung Galaxy A53 5G.

Smartphone Samsung Galaxy A53 5G in offerta da Euronics: i dettagli

Questo smartphone consente una connessione 5G; quesata connessione ultra rapida consente uno streaming super fluido e condivisioni immediate con amici e familiari. Inoltre, è dotato di processore Octa-core da 5nm, per gestire un gran numero di attività in multitasking. RAM Plus apprende le tue abitudini di utilizzo dello smartphone e mette a disposizione un’ulteriore RAM virtuale per aumentarne la capacità. In fine, presenta un design in grado di fondere la fotocamera con il resto del corpo; incorporando una batteria più grande all’interno di una cornice più sottile.

Il nuovo Smartphone Samsung Galaxy A53 5G, di colore nero, è ora disponibile in offerta da Euronics. L’offerta sarà valida fino al 25 ottobre 2023 (salvo esaurimento scorte). Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico notebook scontato al prezzo di 329,00 euro. I clienti interessati, potranno scegliere anche l’opzione di rateizzazione del prodotto, pagando 109,66 €/mese per 3 rate. Per l’acquisto del prodotto e per maggiori informazioni sull’offerta potete consultare il seguente link.

Caratteristiche tecniche

Questo Smartphone Samsung Galaxy A53 5G è davvero leggero, con una batteria potente, che garantisce prestazioni ottime. Il design e la qualità sono davvero ottimali. Tra le caratteristiche principali del prodotto troviamo:

Processore 2.4GHz, 2GHz

Peso (g) 189

Velocità CPU 2.4GHz, 2GHz

Tipo CPU Octa-Core

Dimensioni (Schermo Principale) 164,0mm (6.5”, intera superficie del display) / 160,9mm (6.3”, superficie del display senza gli angoli stondati)

Fotocamera posteriore – Risoluzione (Multipla) 64.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP + 5.0 MP

Memoria (GB) 6GB

E voi? Cosa ne pensate di questa strepitosa offerta ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).