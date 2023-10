Mancano ormai pochi giorni a Marvel’s Spider-Man 2, analizziamo insieme quello che sarà il villain principale: Kraven

Kraven il Cacciatore è stato mostrato nel primo trailer gameplay, dopo l’anteprima di Venom intento ad accettare la taglia sulla testa di Spider-Man che rientra nel database delle prede più degne da cacciare per il re dei cacciatori. Poco dopo la sua presentazione, vediamo infatti i seguaci di Kraven attaccare New York per dare la caccia a Peter, che scatena il suo simbionte. Ma chi è davvero Kraven? Scopriamolo insieme.

Marvel’s Spider-Man 2 : chi è Kraven? | La creazione

Il personaggio di Kraven il Cacciatore debuttò nella Marvel Comics nel 1964, creato da Stan Leea e Steve Ditko. Inizialmente fu introdotto come un avversario di Spider-Man, ma il personaggio si è scontrato anche con altri rinomati personaggi, come Black Panther e Squirrell Girl. Sebbene sia sempre presentato come un villain, ha un grande senso dell’onore e rispetta ogni suo avversario, motivo per cui oggi è ritenuto più come un antieroe, infatti è stato spesso alleato di Spider-Man, per il quale nutre un profondo rispetto a causa di tutte le sconfitte che ha subito da parte sua. La sua apparizione in Marvel’s Spider-Man 2 non è la prima in un videogioco, infatti è comparso in più opere, tra serie animate e videogiochi, i più degni di nota sono Spectacular Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2, nel quale Kraven funge da mentore a Peter.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Kraven? | La nascita

Il suo vero nome è Sergeij Kravinoff. nato da Nicolaj e Anna Makarova Kravinoff in Russia, ma la famiglia si trasferisce in America. Il suo è un passato difficile, la madre si suicida, mentre il padre muore per alcolismo. Il ragazzo conobbe una vedova Wakandiana, Aja Orishe, dalla quale ebbe un figlio. Grazie a lei, Kraven si appassionò molto alla giungla, motivo per cui organizzavano spesso escursioni in Africa, dove scoprì dell’esistenza di una pozione in grado di donare grandi poteri, tra cui la forza di un elefante, l’agilità di un leopardo e la velocità di un ghepardo. Kraven affrontò il rito, e dopo 4 giorni di morte apparente, si risvegliò privo di senno, si allontanò dalla moglie e portò suo figlio con sé. Da allora diventò un ossessionato dalla caccia, e quando il Camaleonte gli propose Spider-Man come preda, il Ragno divenne la sua preda principale, che cercò più volte di uccidere, ma fallendo ogni volta. Kraven è stato anche un membro fondatore dei Sinistri Sei.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Kraven? | L’ultima caccia

Una delle storie più intriganti e che hanno dato molta più rilevanza e popolarità al Re dei Cacciatori è L’ultima Caccia di Kraven. In questa storia, dopo che Peter torna dal funerale di un suo informatore di crimini, Kraven lo coglie di sorpresa drogandolo, poi sparandogli in mezzo agli occhi con un fucile. Dopo averlo seppellito, il cacciatore decide di sostituire la sua nemesi per due settimane, eliminando tutti gli avversari del Ragno e sconfiggendo Vermin, una creatura mezzo uomo e mezzo topo, che Spidey non è riuscito a sconfiggere da solo. Kraven ha dato così prova della sua superiorità. Peter in realtà è vivo, e dopo essersi ripreso, riesce a uscire dalla sua tomba e a vendicarsi di Kraven, pestandolo. Il cacciatore non rispose all’attacco, poiché riteneva di avere avuto la meglio su di lui, avendo dato prova di essere un combattente migliore. Una volta raggiunto finalmente l’obbiettivo della sua vita, decide di suicidarsi, facendo la stessa fine della madre.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Kraven? | La resurrezione

La moglie di Kraven, Sasha Aleksandra Nikolaevich e la figlia Ana Kravinoff non accettarono la sua morte, motivo per cui decisero di compiere un rituale affinché il loro amato tornasse in vita. Rapirono Madame Web e Mattie Franklin (Spider-Woman), nel piano furono coinvolti anche Lizard, Electro, Mysterio e il Camaleonte, che combatterono contro l’Uomo Ragno. Dopo il primo scontro con Lizard, iniziò la Tetra Caccia ai Ragni. L’eroe perse contro i Kravinoff, fu messo su un tavolo e ucciso con un pugnale, fu allora che Kraven tornò in vita attraverso il rituale. Ma quello a morire fu un clone di Peter, Kaine Parker, motivo per cui il Re dei Cacciatori risorse con sangue impuro. Kaine fu tuttavia curato e Kraven, per spezzare la maledizione dell’immortalità, decise di farsi uccidere da colui che divenne il Ragno Rosso. Kaine lo fece, ma con lo stesso colpo fatale riportò Kraven in vita con la maledizione spezzata.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Kraven? | I poteri del cacciatore

Per i meno esperti, Kraven sembrerebbe essere semplicemente un comune essere umano ma dalla grande mente stratega munito di attrezzatura e armi da cacciatore, ma Kraven non è solo questo. Infatti, ottiene abilità fisiche quasi pari a quelle dell’Arrampicamuri. Diventa più forte di un leone, più agile di un leopardo e più veloce di un ghepardo, è in grado di stendere un elefante con un pugno, fermare la rincorsa di un rinoceronte a mani nude, correre a 110 km/h e sollevare due tonnellate. La sua resistenza gli permette di sopravvivere a cadute da edifici e colpi inflitti da avversari muniti di forza sovrumana, inoltre la pozione rallenta notevolmente l’invecchiamento, Kraven ha infatti 70 anni ma ne dimostra a malapena 40. Migliora i suoi sensi, permettendogli di individuare avversari a lunghe distanze, sentire rumori che un normale umano non può e individuare la posizione di un nemico con l’olfatto. Da non dimenticare l’attrezzatura da caccia, quali armi e trappole, e la sua conoscenza dell’anatomia umana e animale, che gli permette di paralizzare i suoi nemici colpendo i punti deboli.

Insomma, pare che Kraven darà del filo da torcere al nostro eroe in Marvel’s Spider-Man 2, che vi ricordiamo arriverà a breve in esclusiva su PS5 questo 20 ottobre. Noi di tuttotek.it vi invitiamo a continuare a seguirci per leggere la nostra recensione del videogioco che verrà pubblicata a breve. Buona campagna a tutti! E ricordate: be greater, together.